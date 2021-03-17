الحية: وزارة العدل المرجعية القانونية للانتخابات

وأضاف الحية ،في تصريحٍ له مساء الثلاثاء أنه "بنقاشنا اليوم نكون حصّنا العملية الانتخابية من الناحية القانونية".



وأشار الحية إلى أن حوار القاهرة سيناقش عدة قضايا، أهمها القضايا التي تحتاج إلى متابعة، والقضايا التي تحتاج إلى لجنة الانتخابات واتفاق وطني.



وأكد القيادي في حركة حماس أن المجتمعين أكدوا ضرورة الانتهاء من الانتخابات وفقًا للمراسيم التي صدرت، بدءًا من التشريعي ثم الرئاسي وانتهاء بالمجلس الوطني.



وقال الحية: "نحن متفائلون وذاهبون إلى الانتخابات، وسنستقبل النتائج أيًا كانت، مشيرًا إلى أن حركته تفضل خيار القائمة الموحدة تضم كل الفصائل الفلسطينية، وجاهزة لكل الخيارات.



وأكد الحية أن حماس لم تضع أي فيتو على أي شخصية يتم الاتفاق عليها وطنيا للانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن موقف الحركة هو أن يتم الاتفاق على شخصية وطنية لتترشح للرئاسة.



واختتم القيادي في حركة حماس بالقول إن الكل مصمم على الوصول إلى مرحلة المجلس الوطني وأن الجميع بحاجة إلى الاتفاق على قانون انتخابات هذا المجلس.