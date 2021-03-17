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الأربعاء 17 آذار 2021 ساعة 13:15

اتفاق حزب الله و روسيا علی تکثيف التعاون المشترك

اتفاق حزب الله و روسيا علی تکثيف التعاون المشترك
وقال السيد عمار الموسوي:"تصريحات الجانب الروسي اتسمت بالصراحة والعمق وشملت جملة من الموضوعات الاقليمية والمحلية".

وأوضح السيد الموسوي ان مواقف الطرفين كانت إما متطابقة واما متقاربة بدرجة كبيرة وكان هناك تفهم حيال العديد من الملفات.

وأضاف الموسوي ان الطرف الروسي أكد علی أهمية الاستقرار في لبنان والعمل علی تشكيل حكومة ونحن أيضاً نؤيد هذه المقاربة.

وتابع ان الطرف الروسي أكد أيضاً علی ضرورة الاستقرار في سوريا والمنطقة عبر استكمال عملية الحل السياسي خصوصاً بعد الانجازات التي تحققت في مجال استعادة الدولة السورية لسيادتها علی معظم أراضيها مع بقاء جزءاً من الاراضي محتلة.

وقال مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله ان روسيا تؤكد علی ضرورة الحفاظ علی الانجازات والانتصارات التي تحققت في سوريا والبناء عليها للمستقبل.

وأكد ان روسيا تعتبر موضوع الانتخابات الرئاسية شأن سيادي يجب ان يحصل في وقته ولاترحب موسكو بالتصعيد الغربي والاميركي في تشكيكهم بالعملية السياسية في سوريا والنتائج التي تفضي اليها الانتخابات الرئاسية.

واعتبر أهم نتيجة لزيارة وفد حزب الله لموسكو، الاتفاق علی ان حزب الله وموسكو شركاء وأصدقاء تعاونا وتواصلا في الماضي في أكثر من ملف خصوصاً في سوريا في مكافحة الارهاب ومن هذا المنطلق عليهما مواصلة هذا التعاون والتنسيق في كل الملفات التي يمكن ان تمثل مصلحة مشتركة وان لايكون هذا التلاقي والتعاون فقط في المحطات البعيدة أو المناسبات البعيدة، بل أن يكون دائماً ومستمراً ومكثفاً لما فيه مصلحة الطرفين ومصلحة دول وشعوب المنطقة.

هذا ووصل وفد حزب الله برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى العاصمة الروسية موسكو، مساء الأحد. ويضم الوفد مسؤول العلاقات العربية والدولية السيد عمار الموسوي، ومعاونه للشؤون الدولية د. أحمد مهنا والمستشار الاعلامي أحمد حاج علي.
رقم : 922027
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