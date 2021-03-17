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الأربعاء 17 آذار 2021 ساعة 13:25

سوريا.. تسجيل منحنى تصاعدي في إصابات كورونا

سوريا.. تسجيل منحنى تصاعدي في إصابات كورونا
وسجّلت الوزارة منذ بداية آذار الحالي وحتى 15 منه، 968 إصابة بالفيروس، مقارنة بـ 858 إصابة خلال الفترة نفسها من شباط الماضي.

وقال مدير الجاهزية والإسعاف في الوزارة توفيق حسابا إن محافظة دمشق سجّلت ارتفاعًا في الإصابات والوفيات، تلتها محافظتا درعا والسويداء.

وفي 14 من آذار الحالي، كان حسابا قد أعلن عن دخول المناطق السورية مرحلة “خطرة” بسبب تفشي الفيروس، ولن تتجاوزها إلا “بكسر حلقة العدوى وارتداء الكمامة”.

وأضاف حسابا أن وضع الفيروس بازدياد، ويوجد استهتار كبير عند الجميع، بمن فيهم بعض الكوادر الطبية.

وكانت وزارة الصحة طلبت من مديري الهيئات العامة المعنية بأقسام العزل في مستشفياتها، الاستعداد لمواجهة تطور وضع الفيروس في سوريا.

ووجهت الوزارة إلى “المتابعة اليومية لأقسام العزل في المستشفيات، وتأمينها بكل ما هو مطلوب لاستيعاب الحالات المشتبهة ورفدها بالكوادر الطبية ومستلزمات الوقاية”.
رقم : 922031
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