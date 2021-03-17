عمران خان: بامكان إيران سد احتياجات باكستان من الطاقة

و أضاف عمران خان ،اليوم الأربعاء خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الافتتاحي لـ "منتدى الحوار الأمني في إسلام أباد الذي بدأ اليوم ويستمر لمدة يومين: ان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة، لايتحقق بدون احلال السلام والأمن في المنطقة.



واضاف عمران خان إن السلام في أفغانستان مهم أيضا لأمن المواصلات الإقليمية، وخاصة طريق التجارة من الصين إلى باكستان إلى آسيا الوسطى عبر أفغانستان.



وقال رئيس وزراء باكستان إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقع الى الجوار من بلادنا وهي مصدر للطاقة ويمكن من خلالها تلبية احتياجات باكستان من الطاقة.



وقال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باكستان محمد علي حسيني ،في وقت سابق من شهر ديسمبر، إنه تم مد خط أنابيب الغاز من إيران إلى الحدود الباكستانية وأنه على الرغم من بعض القيود التي فرضتها القوى الأجنبية، فإن لدى الجانبين حوافز جادة لاستكمال المشروع.



وأضاف حسيني إن الجمهورية الإسلامية من الدول الغنية بالطاقة وخاصة النفط والغاز، بالمقابل فأن الطاقة تعتبر من الاحتياجات الأساسية للنمو والتنمية في أي بلد، بما في ذلك باكستان.



وسيستمر منتدى الحوار الأمني في إسلام أباد حتى يوم غد، ومن المقرر أن يلقي اللواء قمر جاويد باجوا ، قائد الجيش الباكستاني ، كلمة في اجتماع الغد.



تم تنظيم البرنامج من قبل وكالة الأمن القومي الباكستانية بمشاركة أربع مراكز فكرية بارزة في البلاد.