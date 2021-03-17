الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 17 آذار 2021 ساعة 14:16

مطار صنعاء علی وشك الخروج من الجاهزية

مطار صنعاء علی وشك الخروج من الجاهزية
وقال المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل:"نحن مقبلون علی كارثة انسانية هي الاشد منذ بداية العدوان وذلك بسبب ان الامم المتحدة وكذلك تحالف العدوان وعلی رأسه اميركا اليوم نراهم يفتعلون هذه الازمة من أجل التفاوض عليها واستغلالها للحصول علی مكاسب سياسية.

آثار وتداعيات ازمة المحروقات بلغت اقصاها على الوضع الانساني والاقتصادي حيث توقفت العديد من القطاعات التجارية والحيوية اضافة الى تعقيدات كبيرة تواجه القطاع الصحي؛ وسط تحذيرات من توقف الحركة بمطار صنعاء الدولي وعدم استقبال الرحلات الأممية والاغاثية نتيجة نفاد المشتقات النفطية الاساسية والاحتياطية والطارئة فيه.

وقال مدير عام مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف:"المطار معرض للخروج من الجاهزية في أي وقت بسبب نفاد المشتقات النفطية ولم يعد يتوفر لدينا أي مخزون احتياطي، فمنذ أكثر من شهرين، نستخدم المخزون الاحتياطي. لابد أن يكون هناك تعاون من هذه المنظمات والضغط علی تحالف العدوان للسماح بدخول السفن وتوفير المشتقات النفطية".

تعسف كبير يعانيه التجار بسبب احتجاز بواخرهم النفطية وخسارات مالية تفوق أربعة وثلاثين مليون دولار غرامات تأخير السفن في المنافذ حسب شركة النفط اليمنية التي تحمل الامم المتحدة المسؤولية جراء صمتها عن استمرار اعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن الوقود دون مبرر .

تعنت تتباهی به قوی العدوان باحتجاز 14 سفينة نفطية لتضاعف معاناة اليمنيين والكارثة الانسانية في البلاد مع شرعنة اممية لاستمرار الحصار والمتاجرة بأزمة شعب كامل.
مصدر : وكالات
رقم : 922053
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: العام الإيراني الجديد سيكون عام الانتصار بالحرب الاقتصادية
روحاني: العام الإيراني الجديد سيكون عام الانتصار بالحرب الاقتصادية
قائد الثورة : ليواصل الحرس مهامه القيمة بقوة
قائد الثورة : ليواصل الحرس مهامه القيمة بقوة
17 آذار 2021
أين تقف حركة ‘‘أنصار الله‘‘ في حرب اليمن؟
أين تقف حركة ‘‘أنصار الله‘‘ في حرب اليمن؟
17 آذار 2021
بعد 10 من الحرب على سوريا.. هل ينبض قلب الجامعة العربيّة بعودة دمشق؟
بعد 10 من الحرب على سوريا.. هل ينبض قلب الجامعة العربيّة بعودة دمشق؟
17 آذار 2021
نقدر موقف إيران والإمام الخامنئي في الوقوف مع الشعب اليمني الذين يتعرض لعدوان غاشم
نقدر موقف إيران والإمام الخامنئي في الوقوف مع الشعب اليمني الذين يتعرض لعدوان غاشم
المراسلة معصومة فروزان
17 آذار 2021
معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته
معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته
زهراء احمد- اسلام تايمز
16 آذار 2021
جواد لإسلام تايمز: الإحتجاجات اللبنانية لها علاقة بموازين القوى وبحسابات اللاعبين
جواد لإسلام تايمز: الإحتجاجات اللبنانية لها علاقة بموازين القوى وبحسابات اللاعبين
16 آذار 2021
ظريف: قضية فلسطين عالمية
ظريف: قضية فلسطين عالمية
16 آذار 2021
إيران: ليست هناك مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن
إيران: ليست هناك مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن
16 آذار 2021
عسكري إيراني: إمكانية تدمير إسرائيل باتت متاحة
عسكري إيراني: إمكانية تدمير إسرائيل باتت متاحة
16 آذار 2021
روحاني: قمنا بشراء 16 مليون جرعة من لقاح كورونا
روحاني: قمنا بشراء 16 مليون جرعة من لقاح كورونا
16 آذار 2021
حكومة ليبية جديدة تبصر النور.. وسباق دولي على الكعكة!
حكومة ليبية جديدة تبصر النور.. وسباق دولي على الكعكة!
16 آذار 2021
اجتماعات ثلاثية بين موسكو وأنقرة والدوحة بشأن الأزمة في سوريا
اجتماعات ثلاثية بين موسكو وأنقرة والدوحة بشأن الأزمة في سوريا
16 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أين تقف حركة ‘‘أنصار الله‘‘ في حرب اليمن؟
بعد 10 من الحرب على سوريا.. هل ينبض قلب الجامعة العربيّة بعودة دمشق؟
معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته
جواد لإسلام تايمز: الإحتجاجات اللبنانية لها علاقة بموازين القوى وبحسابات اللاعبين