مطار صنعاء علی وشك الخروج من الجاهزية

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل:"نحن مقبلون علی كارثة انسانية هي الاشد منذ بداية العدوان وذلك بسبب ان الامم المتحدة وكذلك تحالف العدوان وعلی رأسه اميركا اليوم نراهم يفتعلون هذه الازمة من أجل التفاوض عليها واستغلالها للحصول علی مكاسب سياسية.



آثار وتداعيات ازمة المحروقات بلغت اقصاها على الوضع الانساني والاقتصادي حيث توقفت العديد من القطاعات التجارية والحيوية اضافة الى تعقيدات كبيرة تواجه القطاع الصحي؛ وسط تحذيرات من توقف الحركة بمطار صنعاء الدولي وعدم استقبال الرحلات الأممية والاغاثية نتيجة نفاد المشتقات النفطية الاساسية والاحتياطية والطارئة فيه.



وقال مدير عام مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف:"المطار معرض للخروج من الجاهزية في أي وقت بسبب نفاد المشتقات النفطية ولم يعد يتوفر لدينا أي مخزون احتياطي، فمنذ أكثر من شهرين، نستخدم المخزون الاحتياطي. لابد أن يكون هناك تعاون من هذه المنظمات والضغط علی تحالف العدوان للسماح بدخول السفن وتوفير المشتقات النفطية".



تعسف كبير يعانيه التجار بسبب احتجاز بواخرهم النفطية وخسارات مالية تفوق أربعة وثلاثين مليون دولار غرامات تأخير السفن في المنافذ حسب شركة النفط اليمنية التي تحمل الامم المتحدة المسؤولية جراء صمتها عن استمرار اعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن الوقود دون مبرر .



تعنت تتباهی به قوی العدوان باحتجاز 14 سفينة نفطية لتضاعف معاناة اليمنيين والكارثة الانسانية في البلاد مع شرعنة اممية لاستمرار الحصار والمتاجرة بأزمة شعب كامل.