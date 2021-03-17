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الأربعاء 17 آذار 2021 ساعة 15:44

ريابكوف: روسيا تنظر بهدوء إلى التهديد بعقوبات أمريكية جديدة

ريابكوف: روسيا تنظر بهدوء إلى التهديد بعقوبات أمريكية جديدة
وأضاف ريابكوف، معلقا على تقرير للاستخبارات الأمريكية، ومعلومات عن التهديد بفرض عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا بعد نشره: "الولايات المتحدة ملتزمة بخط زيادة الضغط على روسيا، وللأسف أصبح ذلك قاعدة حياة بالنسبة لهم".

ووصف ريابكوف، استنتاجات التقرير بأنها "عديمة الأساس". ولفت الانتباه إلى أن صياغة العبارات فيه مبهمة، وأن عدم الدقة المتعمدة للبيانات تستخدم مرة أخرى كأساس للتهديد، بإجراءات وخطوات مادية محددة للغاية".

وقال ريابكوف: "لسوء الحظ، هذا هو معيار الحياة في واشنطن اليوم، ونحن نتعامل معه كما نتعامل مع الطقس السيء".

وأضاف: "لقد مررنا عبر ذلك أكثر من 90 مرة، تم خلالها فرض عقوبات مختلفة، اعتبارا من عام 2011. ويمكن القول، إن الالتزام المهووس بسياسة العقوبات ازداد في العلاقات مع الولايات المتحدة. ولا شك في أن هذا الخط سيستمر لاحقا، ونحن ننظر إلى ذلك بهدوء".
مصدر : وكالات
رقم : 922061
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