مسؤول ايراني : 5 لقاحات مرخصة للاستخدام في حالات الطوارئ

وفي تصريح للتلفزيون الايراني مساء الثلاثاء قال جهانبور: من إجمالي 21 مليون جرعة من لقاح كوفيد -19 تم شراؤها حتى الآن ، ستصل 920 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي ومن الهند إلى البلاد بحلول يوم غد الخميس.



واضاف المتحدث بأسم منظمة الغذاء والدواء: 5 لقاحات في البلاد حصلت على ترخيص للاستخدام في حالات الطوارئ وحتى الآن تم شراء بعض هذه اللقاحات واستيرادها إلى البلاد، وما يقرب من ثلاثة ملايين جرعة ستصل الى البلاد من سلة كوفاكس في أوائل الربيع، وسينضم لقاح الإنتاج المشترك مع كوبا أيضًا إلى حملة التطعيم العامة، ونأمل أن تتحقق توقعاتنا قبل نهاية العام الحالي 2021.



واوضح جهانبور، أنه يتم استخدام 250 ألف جرعة من اللقاحات الصينية التي تبرعت بها شركة سينوفارم، مضيفا: في اواخر فصل الربيع سيكون اللقاح المحلي متاحًا للعموم.



ولفت المتحدث بأسم منظمة الغذاء والدواء إلى أنه في فصل الربيع وحتى الاول من يونيو/حزيران المقبل، سنتلقى ما مجموعه 3 ملايين و600 ألف جرعة من لقاح واحد على الأقل من سلة لقاحات كوفاكس، مضيفا: ستسمر هذه الوتيرة، المشتريات من كوفاكس تبلغ 16 مليون و 800 ألف جرعة، لذا فإن عملية الاستيراد من الأشهر التي تلي شهر يونيو/حزيران تجری تدريجيًا في المراحل التالية، حيث بلغت مشترياتنا حتى الآن أكثر من 21 مليون جرعة من اللقاحات الأجنبية سواء الشراء المباشر أو من كوفاكس، وتصل البلاد تدريجياً.



واختتم قائلا: ستشكل اللقاحات المنتجة محليًا جزءًا كبيرًا من حملة التطعيم في البلاد، لذلك ستنضم إلى حملة التطعيم في أواخر الربيع، وستتلقى معظم الفئات في البلاد اللقاحات الإيرانية.