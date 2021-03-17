وزير الدفاع الروسي يكشف سرا ضخما في سوريا

فقد ذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن روسيا والولايات المتحدة، تحافظان على اتصالات وثيقة في سوريا على المستويين العملياتي والتكتيكي.



وأضاف شويغو، في مقابلة مع وكالة Tengrinews الكازاخستانية، نشرت الأربعاء: "لن أخفي عليكم، أنه توجد لدينا اليوم في سوريا، على المستوى العملياتي وعلى المستوى التكتيكي، اتصالات وثيقة للغاية مع الأمريكيين. قد يكون ذلك سرا، وأنا أكشفه: تجري الاتصالات عدة مرات في اليوم، في إدارة المجال الجوي، وتنفيذ التدابير في الجو لمكافحة الإرهاب".



كما أشار الوزير، إلى أن الخطوات الأولى للإدارة الأمريكية الجديدة مع وصول الرئيس جو بايدن، تثير الأمل. وقال: "من الواضح الآن، أنهم انتقلوا من طرح مطالب ومقترحات غير قابلة للتحقيق، إلى حوار طبيعي وبناء". وكمثال على ذلك، ذكر معاهدة "ستارت-3".



كما أعرب شويغو عن أمله، في أن يتم في المستقبل اتخاذ الخطوات التي تهم ليس فقط الولايات المتحدة وروسيا، بل والدول الأخرى.



وشدد الوزير الروسي، على وجود ضرورة ملحة للتفاوض، وقال: "اعتقد، أن المعاهدة حول الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، كانت مقبولة تماما. ونحن نعتقد أنه تم العثور وربما اختلاق حجج محددة للانسحاب من هذه الاتفاقية. لقد أعلنت روسيا الالتزام بعدم نشر مثل هذا السلاح، إذا لم يتم نشره في أوروبا".