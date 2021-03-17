غارتان لطيران العدوان السعودي على الحديدة

وأوضحت "المسيرة نت" أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية الصليف في خرف متواصل لاتفاق السويد.



وكان طيران العدوان قد شن، صباح الثلاثاء، غارة على مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.



كما سجلت غرفة ضباط الارتباط والتنسيق لرصد الخروقات، مساء أمس الثلاثاء، 183 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر في الغرفة أن الخروقات شملت 11 غارة لطيران تجسسي على شارع الخمسين والمنظر والفازة وتحليق 15 طائرة حربية في أجواء المدينة والصليف والمنظر و7 طائرات تجسسية في أجواء المنظر والفازة والدريهمي والجبلية ومحاولة تسلل في المنظر وغارة لطيران حربي على الصليف.



ولفت المصدر إلى أن من بينها41 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي و110 خروق بالأعيرة النارية المختلفة.