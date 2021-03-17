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الأربعاء 17 آذار 2021 ساعة 16:29

برؤية جديدة.. السودان يخاطب مؤتمر باريس للمانحين والشركاء

برؤية جديدة.. السودان يخاطب مؤتمر باريس للمانحين والشركاء
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، الهادي محمد إبراهيم، تصريحا صحفيا قال فيه، إن المؤتمر يستمر يومين، اليوم الأول للسودان واليوم الثاني لبقية الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف بجميع مستوياتها في الإعداد للمؤتمر.

وأشار إبراهيم إلى أن يوم السودان فيه جلستان، جلسة أولى مع الدول والصناديق والمنظمات المالية المانحة والمقرضة للسودان في الفترات السابقة للحكومة البائدة.

يشار إلى أن البروتوكول المبدئي في كيفية مخاطبة المؤتمر للبرهان وحمدوك يتضمن خطابين مهمين لكل منهما يركزان على تسليط الضوء على القضايا ذات الصلة بالأزمة الاقتصاديه والمخرج وفقا لرؤية الحكومة الانتقالية، مع التأكيد على قوة الشراكة بين مكونات الحكومة الانتقالية وتطمينها للمؤتمرين، حول جدية الحكومة في إزالة كافة التشوهات التي تعترض مسيرة الاقتصاد.

وأضاف الوزير أن آخر جلسة مع أصحاب الديون البالغة 65 مليار دولار وأصحاب المساعدات المعلنة في وقت سابق، لم تنفذ انتظارا لتقييم برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي SMP الخاص بالاصلاحات، وما إذا كان الصندوق قد وصل لنقطة اتخاذ القرار Decision Point ووفقا للمعطيات المفروضة على الدول المثقلة بالديون .

وتابع إبراهيم، بأن الجلسة الثانية في اليوم الأول معنية بالاستثمار، مشيرا إلى تشكيله غرفة في الوزارة تعمل للتحضير لمخاطبة هذه الدول والمؤسسات والشركات والمستثمرين عموما بالفرص المتاحة لخلق شراكات استثمارية حقيقية ذات فوائد جمة.

يأتي ذلك إلى جانب طرح مشروعات تعبر عن حقيقة فرص الاستثمار وهي محددة مدروسة ومكتوبة بعناية لطرحها لاستقطاب التمويل أو الشراكة، قائلا إن الإعداد يشمل قانون استثمار جديد فيه ميزات جمه تتم إجازتها خلال الأسبوع القادم. وأن دليل الإجراءات جاهز ودليل المستثمر جاهز وزاد الوزير إن الفرص المتاحة للاستثمار جاهزة من خلال خارطة استثمارية في مدة اقصاها شهر.

وأشار الوزير في حديثه إلى أن السودان سيخاطب المؤتمر برؤية منهجية تدحض جميع الرؤى السالبة السابقة التي لا تفرق بين الشركاء في الاستثمار والمانحين الدوليين.
مصدر : وكالات
رقم : 922068
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