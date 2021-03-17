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الأربعاء 17 آذار 2021 ساعة 17:22

لبنان... سماع دوي انفجارات في قرى حاصبيا والعرقوب

لبنان... سماع دوي انفجارات في قرى حاصبيا والعرقوب
دوت انفجارات سُمع صداها، اليوم الأربعاء، في قرى حاصبيا والعرقوب بلبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الانفجارات ناجمة عن "تدريبات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في داخل مزارع شبعا المحتلة امتدادا حتى مرتفعات الجولان، وهي مترافقة مع تحليق طائرة استطلاع من دون طيار في أجواء المنطقة".

وكان مندوب لبنان في الأمم المتحدة في جنيف، سليم بدورة، قد رد على نظيرته الإسرائيلية بشأن اتهام حزب الله بـ"الإرهاب".

واستنكر بدورة ما جاء على لسان المندوبة الإسرائيلية من "اتهام لـ"حزب الله" بالإرهاب، وبتهديد اللبنانيين من خلال منظومة صواريخ المقاومة"، واصفا كلام المندوبة الإسرائيلية بـ"الافتراء والتدخّل السافر من قبل "إسرائيل" التي تحتل أجزاء من لبنان"، وذلك حسب قناة "الميادين" اللبنانية.

يذكر أن سفير لبنان في الأمم المتحدة سليم بدورة كان رد، في يناير/ كانون الثاني الماضي، على المندوبة الإسرائيلية، مؤكدا أن "حزب الله مكون لبناني يمثل شريحة كبيرة من الشعب، وهو جزء من المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي ويشارك في الحياة السياسيّة".
رقم : 922070
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