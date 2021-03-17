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الأربعاء 17 آذار 2021 ساعة 20:58

لافروف: المحكمة الجنائية الدولية فقدت مصداقيتها

لافروف: المحكمة الجنائية الدولية فقدت مصداقيتها
وقال لافروف في تصريح صحفي إن المحكمة "أظهرت أكثر من مرة تحيزها السياسي وعدم مهنيتها، بل وحتى عدم فهمها لبعض قواعد القانون الدولي".

وردا على تصريحات المحكمة الجنائية الدولية التي أعلنت مؤخرا أنها تعتبر مؤسسة مستقلة ولا خطط لها لتسييس نشاطاتها، قال لافروف: "أظن أن المحكمة الجنائية الدولية وللأسف الشديد جدا، فقدت مصداقيتها ومصداقية الرسالة التي أنيطت بها بحسن نية".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "وكل الخطوات التي تتخذها لاهاي، ليس أمامنا سوى أن ننظر إليها في هذا الضوء ومع الأخذ بعين الاعتبار السمعة السيئة التي لحقت بالمحكمة"، مشيرا إلى أن موسكو تقيم أنشطة المحكمة سلبيا.
رقم : 922090
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