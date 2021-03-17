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الأربعاء 17 آذار 2021 ساعة 21:11

هنية يكشف أبرز العقبات التي ستعترض طريق الوحدة الوطنية

هنية يكشف أبرز العقبات التي ستعترض طريق الوحدة الوطنية
وقال هنية، في مقال نشرته صحيفة “القدس” المحلية ، إن الحركة تسعى إلى “قائمة وطنية موحدة تضم أوسع طيف سياسي وطني على قاعدة الحفاظ على الثوابت الوطنية”.

وأضاف أنه سيتم عقب الانتخابات تشكيل حكومة وحدة وطنية “يشارك فيها الجميع حتى تلك القوى التي لم تشارك في انتخابات المجلس التشريعي” المقررة في أيار/مايو المقبل.

وأكد هنية على ضرورة أن تتولى حكومة الوحدة الوطنية المنشود تشكيلها “إدارة باقي مراحل العملية الانتخابية، والإشراف على إزالة كل رواسب الانقسام، وبناء مسارًا لمصالحة داخلية حقيقية تشمل الجميع”.

وأكد هنية على أهمية الانتخابات الفلسطينية “لتكون مدخلًا لترتيب كامل للبيت الفلسطيني، وإعادة بناء نظام سياسي فلسطيني يستجيب للتحديات التي تلاحق الحالة الفلسطينية باستمرار”.

يأتي ذلك فيما تجري الفصائل الفلسطينية اليوم اجتماعات لليوم الثاني في العاصمة المصرية القاهرة لبحث آليات إجراء الانتخابات العامة بما في ذلك الخاصة بمنظمة التحرير.

ووقعت الفصائل أمس على ميثاق شرف يقضي باحترام نتائج الانتخابات العامة المقررة ورفض التمويل الخارجي باعتباره تدخلا في الشأن الداخلي الفلسطيني والالتزام بالقانون الفلسطيني.

وهذه هي الجولة الثانية من مباحثات الفصائل الفلسطينية في القاهرة بعد أن كانت اتفقت منتصف الشهر الماضي على آليات لإجراء الانتخابات العامة من بينها تكليف جهاز الشرطة بالإشراف على أمن الانتخابات التي ستكون الأولى من نوعها منذ عام .2006
مصدر : وكالات
رقم : 922097
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