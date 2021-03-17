الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 17 آذار 2021 ساعة 22:54

بايدن وسوريا..دبلوماسية على وقع الصواريخ

بايدن وسوريا..دبلوماسية على وقع الصواريخ


من العنف الذي مارسه بايدن مباشرة بعد دخوله البيت الابيض، موجها ضربة عسكرية ضد سورية. في خطوة قال الاميركيون أنفسهم ألا طائل منها.

إلى الدبلوماسية.. والحديث الأميركي عن حل سياسي في سوريا..لا يشمل الرئيس بشار الأسد بحسب الرؤية الأميركية للمرحلة المقبلة من الأحداث في الميدان السوري.

كل ذلك يخدم هدفا محوريا لدى واشنطن. النفط السوري الذي لا تجد إدارة بايدن ولا إدارة سلفه حرجا في الحديث علنا عن سرقته عبر الجماعات الإرهابية الفاعلة هناك.
ولتحقيق كل ذلك، يأتي دور العقوبات وقانون قيصر لتجويع السوريين وتدمير اقتصادهم بالعقوبات بعد الإرهاب، وفرض الشروط الأميركية للتسوية السورية.

وهناك مشاركات واسعة وفاعلة من الناشطين على مواقع التواصل حول الملف السوري وسياسة واشنطن تجاهها.

"هاريسون لي" علق هنا متسائلا. هل تريد مني ترجمة واقعية للأمور. إذن هل كان بايدن التقدمي يعكس مقولة "الدبلوماسية عادت" عندما قصف سوريا على الفور بعد توليه منصبه؟.

"شارون برتولوتشي" كتبت بدورها. إدارة بايدن تستخدم الجيش الأميركي لاحتلال شمال شرقي سوريا بشكل غير قانوني.

اما "جون موزر" فلم يجد فائدة من توجيه ضربة لسورية. الرد نفسه المتوقع على قصف بايدن لمحطة وقود وسط الصحراء وقتل ثلاثة أميركيين كان سيأتي من الأميركيين على هجومه الانتقامي غير المجدي في سوريا. عرض للقوة لا طائل منه.

اخيرا معنا تغريدة نشرها "جون" حول قانون قيصر. تسبب قانون قيصر للعقوبات الاقتصادية الأميركية القاسية ودول أوروبية في جلب المجاعة إلى سوريا. قبلا جعل ترامب الجيش الأميركي يستولي على ابار النفط السورية ويبيعه لتركيا. وبايدن قصف سوريا قبل أسابيع.

في المقابل الرسوم الساخرة التي نشرتها مواقع وصحف اميركية حول سياسة بايدن تجاه سوريا كانت ملفتة.

في هذا الرسم بايدن يقود طائرة حربية وخلفه باراك اوباما ويقصف صواريخه على الشرق الاوسط في اشارة الى اعتماده سياسة اوباما حيال المنطقة.

في الرسم التالي تصوير مبسط لسياسة بايدن تجاه سورية. سياسة مبنية على الصواريخ والحروب بكل بساطة.

في نفس السياق يأتي الرسم التالي معنا. الدبلوماسية الاميركية والسياسة الطبيعية عادت كما صرح بايدن. لكنها عادت بشكل صواريخ.

في الرسم الاخير لدينا تصوير معبر للرؤية الاميركية لسورية. جمجمة تمثل الموت. مكان العينين صورتا اوباما وبايدن وسياستهما المبنية على الصواريخ بينما الشعب السوري الذي يهجر ارضه هربا من الارهاب المدعوم اميركيا ويعاني من العقوبات ويواجه الموت بسبب سياسات واشنطن.
رقم : 922105
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: العام الإيراني الجديد سيكون عام الانتصار بالحرب الاقتصادية
روحاني: العام الإيراني الجديد سيكون عام الانتصار بالحرب الاقتصادية
قائد الثورة : ليواصل الحرس مهامه القيمة بقوة
قائد الثورة : ليواصل الحرس مهامه القيمة بقوة
17 آذار 2021
أين تقف حركة ‘‘أنصار الله‘‘ في حرب اليمن؟
أين تقف حركة ‘‘أنصار الله‘‘ في حرب اليمن؟
17 آذار 2021
بعد 10 من الحرب على سوريا.. هل ينبض قلب الجامعة العربيّة بعودة دمشق؟
بعد 10 من الحرب على سوريا.. هل ينبض قلب الجامعة العربيّة بعودة دمشق؟
17 آذار 2021
نقدر موقف إيران والإمام الخامنئي في الوقوف مع الشعب اليمني الذين يتعرض لعدوان غاشم
نقدر موقف إيران والإمام الخامنئي في الوقوف مع الشعب اليمني الذين يتعرض لعدوان غاشم
المراسلة معصومة فروزان
17 آذار 2021
معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته
معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته
زهراء احمد- اسلام تايمز
16 آذار 2021
جواد لإسلام تايمز: الإحتجاجات اللبنانية لها علاقة بموازين القوى وبحسابات اللاعبين
جواد لإسلام تايمز: الإحتجاجات اللبنانية لها علاقة بموازين القوى وبحسابات اللاعبين
16 آذار 2021
ظريف: قضية فلسطين عالمية
ظريف: قضية فلسطين عالمية
16 آذار 2021
إيران: ليست هناك مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن
إيران: ليست هناك مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن
16 آذار 2021
عسكري إيراني: إمكانية تدمير إسرائيل باتت متاحة
عسكري إيراني: إمكانية تدمير إسرائيل باتت متاحة
16 آذار 2021
روحاني: قمنا بشراء 16 مليون جرعة من لقاح كورونا
روحاني: قمنا بشراء 16 مليون جرعة من لقاح كورونا
16 آذار 2021
حكومة ليبية جديدة تبصر النور.. وسباق دولي على الكعكة!
حكومة ليبية جديدة تبصر النور.. وسباق دولي على الكعكة!
16 آذار 2021
اجتماعات ثلاثية بين موسكو وأنقرة والدوحة بشأن الأزمة في سوريا
اجتماعات ثلاثية بين موسكو وأنقرة والدوحة بشأن الأزمة في سوريا
16 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أين تقف حركة ‘‘أنصار الله‘‘ في حرب اليمن؟
بعد 10 من الحرب على سوريا.. هل ينبض قلب الجامعة العربيّة بعودة دمشق؟
معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته
جواد لإسلام تايمز: الإحتجاجات اللبنانية لها علاقة بموازين القوى وبحسابات اللاعبين