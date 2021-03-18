الجبوري: البعثيون تسلموا مناصب مهمة بعد سقوط صدام

وقال الجبوري في مقابلة صحافية إن "السياسيين السنة العراقيين فقدوا نفوذهم وأن ما يقال الآن عن تشكيل الإقليم السني في المناطق الغريبة ليس أكثر من مناورة"، مبيناً "كثير ممن كانوا أعضاء في حزب البعث شغلوا أيضًا مناصب في نظام ما بعد 2003".



وأوضح الجبوري إن "البعثيين الشيعة الذين شغلوا مناصب مهمة يشكلون خطرا على العملية السياسية وأخطر من البعثيين الذين ينتمون إلى فئات عراقية أخرى".



وأشار الجبوري إلى ان "هناك تخوف من تغول البعث للسيطرة على مناصب سيادية مهمة"، مبيناً أن "أوراق الضغط السنية باتت ضعيفة وهو يستخدم للمناورة فقط وان هناك مسافة كبيرة بين السياسي السني والمجتمع السني وهناك عدم شعور بعدم تمثيله لمطالب الشارع".