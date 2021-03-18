وأكدت المصادر أن القوات المسلحة اليمنية سيطرت على منطقة العطيف بصرواح مأرب، وهي من الخطوط الأمامية غرباً باتجاه مدينة مأرب شمالي شرق اليمن.



وأضافت "لقد سقط قتلى وجرحى من قوات هادي والتحالف خلال عملية سيطرة القوات المسلحة على العطيف خلال مواجهات الـ48 ساعة الماضية"، مضيفة "أننا تتجه المعارك بين الطرفين نحو منطقة إيْدَاتْ الراء الغربية بعد سيطرة القوات المسلحة اليمنية على منطقة العَطِيْف بصرواح مأرب".



وتحدثت عن "مواجهات متواصلة بين الطرفين في جبهة جبل البَلَق الشمالي المطل على سد مأرب بصرواح مأرب".