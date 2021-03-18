الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 آذار 2021 ساعة 08:14

ظريف: على الأمة الإسلامية أن تتخذ موقفا موحدا في مواجهة الإسلاموفوبيا

ظريف: على الأمة الإسلامية أن تتخذ موقفا موحدا في مواجهة الإسلاموفوبيا
وفي اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة قضية الإسلاموفوبيا في نيويورك، أكد ظريف ضرورة تكريس التعايش السلمي وتشجيع الحوار بين الأديان والثقافات كآليات فعالة وقيمة في مكافحة جميع أشكال العنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا والتطرف والكراهية الدينية.

واعتبر أن "الاتجاه المتزايد للتعصب وعدم التسامح تجاه الإسلام والمسلمين في أجزاء مختلفة من العالم، يمثل تحديا مثيرا للقلق".

وقال: "خلال العقود الأخيرة، كان هناك العديد من الأبواق الإعلامية ضد المسلمين تحت إسم الشبكات الإخبارية وكذلك الجماعات العنصرية التي تعمل تحت رعاية مراكز الفكر والجماعات المدنية، بهدف خلق جو من الرعب ضد المسلمين وقد ظهر ذلك في الغرب".

وأضاف: "حان الوقت الآن لزعماء الدول الغربية لإدانة الكراهية وأعمال العنف ضد المسلمين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للمسلمين".

وشدد ظريف على أنه "من الضروري اتخاذ الأمة الإسلامية موقفا موحدا في مواجهة الإسلاموفوبيا، خاصة ضد إجراءات مثل حظر السفر والرموز الإسلامية ، فضلا عن الاستخدام المثير للاشمئزاز لعبارات مثل الإرهاب الإسلامي".

وتابع: "نحتاج أيضا إلى استئصال التطرف في العالم الإسلامي ومواجهة أولئك الذين يصدرون عقيدة تكفيرية مكروهة".
رقم : 922151
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: يبلغ الوثيقة الشاملة للعلم والتكنولوجيا بالمجال الدفاعي والامني
روحاني: يبلغ الوثيقة الشاملة للعلم والتكنولوجيا بالمجال الدفاعي والامني
سوريا ومعركة العقوبات والأمعاء الخاوية
سوريا ومعركة العقوبات والأمعاء الخاوية
18 آذار 2021
الجبوري: البعثيون تسلموا مناصب مهمة بعد سقوط صدام
الجبوري: البعثيون تسلموا مناصب مهمة بعد سقوط صدام
18 آذار 2021
روحاني: العام الإيراني الجديد سيكون عام الانتصار بالحرب الاقتصادية
روحاني: العام الإيراني الجديد سيكون عام الانتصار بالحرب الاقتصادية
17 آذار 2021
قائد الثورة : ليواصل الحرس مهامه القيمة بقوة
قائد الثورة : ليواصل الحرس مهامه القيمة بقوة
17 آذار 2021
أين تقف حركة ‘‘أنصار الله‘‘ في حرب اليمن؟
أين تقف حركة ‘‘أنصار الله‘‘ في حرب اليمن؟
17 آذار 2021
بعد 10 من الحرب على سوريا.. هل ينبض قلب الجامعة العربيّة بعودة دمشق؟
بعد 10 من الحرب على سوريا.. هل ينبض قلب الجامعة العربيّة بعودة دمشق؟
17 آذار 2021
نقدر موقف إيران والإمام الخامنئي في الوقوف مع الشعب اليمني الذين يتعرض لعدوان غاشم
نقدر موقف إيران والإمام الخامنئي في الوقوف مع الشعب اليمني الذين يتعرض لعدوان غاشم
المراسلة معصومة فروزان
17 آذار 2021
معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته
معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته
زهراء احمد- اسلام تايمز
16 آذار 2021
جواد لإسلام تايمز: الإحتجاجات اللبنانية لها علاقة بموازين القوى وبحسابات اللاعبين
جواد لإسلام تايمز: الإحتجاجات اللبنانية لها علاقة بموازين القوى وبحسابات اللاعبين
16 آذار 2021
ظريف: قضية فلسطين عالمية
ظريف: قضية فلسطين عالمية
16 آذار 2021
إيران: ليست هناك مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن
إيران: ليست هناك مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن
16 آذار 2021
عسكري إيراني: إمكانية تدمير إسرائيل باتت متاحة
عسكري إيراني: إمكانية تدمير إسرائيل باتت متاحة
16 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سوريا ومعركة العقوبات والأمعاء الخاوية
أين تقف حركة ‘‘أنصار الله‘‘ في حرب اليمن؟
بعد 10 من الحرب على سوريا.. هل ينبض قلب الجامعة العربيّة بعودة دمشق؟
معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته