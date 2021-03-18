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الخميس 18 آذار 2021 ساعة 08:57

مقتل 3 وإصابة 11 في تفجير حافلة حكومية أفغانية في كابول

مقتل 3 وإصابة 11 في تفجير حافلة حكومية أفغانية في كابول
وأكد متحدث باسم شرطة كابول عدد الضحايا، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى، وقال مسؤول آخر إن الحافلة كانت تقل موظفين في الحكومة.

يأتي التفجير في اليوم الذي تجتمع فيه الحكومة الأفغانية و"طالبان" ودول مهمة، بينها الولايات المتحدة وروسيا، في موسكو للضغط من أجل خفض العنف ودفع عملية السلام الأفغانية.

وتكمن أهمية الاجتماع في احتضانه للأفرقاء الأفغان، إذ يشارك فيه وفد الحكومة الأفغانية بقيادة رئيس المجلس الأعلى الوطني للمصالحة عبد الله عبد الله، بالإضافة إلى وفد "طالبان" بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة في الدوحة الملا عبد الغني برادر.

وتعطي بالاضافة الى الاطراف المحلية ستشارك ايضا اطرافا دولية في هذه المحادثات من بينها باكستان وإيران والصين والولايات المتحدة الأميركية وروسيا مما سيعطي المؤتمر أهمية اكبر.
رقم : 922158
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