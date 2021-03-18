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الخميس 18 آذار 2021 ساعة 09:00

بعد اهانة بايدن لبوتين.. روسيا ترد بقرار غير مسبوق

بعد اهانة بايدن لبوتين.. روسيا ترد بقرار غير مسبوق
وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا اخاروفا، أن دعوة السفير الروسي في واشنطن إلى موسكو للتشاور لتقييم آفاق تقويم العلاقات مع الولايات المتحدة هو حدث غير مسبوق في تاريخ العلاقات الثنائية.

وقالت زاخاروفا على قناة "روسيا 1" ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن اعتبار هذه الخطوة أنها أول استدعاء لسفير للتشاور: "لا أتذكر حدثا مثل هذا".

وأوضحت: "إنها دعوة للتشاور. يجب أن نكون أقل انفعالية، وكل ما ورد في بيان وزارة الخارجية واضح تماما".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم امس الأربعاء، عن استدعاء السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف إلى موسكو للتشاور وتحليل مستقبل العلاقات الروسية-الأميركية، مشيرة إلى أن موسكو مهتمة بالحيلولة دون تدهور العلاقات مع واشنطن.

وجاء في بيان الخارجية الروسية في هذا الصدد: "تمت دعوة السفير الروسي في واشنطن إلى موسكو لمشاورات تهدف إلى تحليل ما يجب القيام به وإلى أين تتجه العلاقات مع الولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية الجديدة في السلطة منذ ما يقرب شهرين، وقد اقترب الحد الرمزي الذي يتمثل في مرور مائة يوم على تسلم السلطة، وهذا سبب وجيه لمحاولة تقييم ما الذي تمكَن فريق جو بايدن من فعله".

وتابع البيان: "من المهم بالنسبة لنا تحديد طرق تقويم العلاقات الروسية الأمريكية التي تمر بحالة صعبة، والتي أودت بها واشنطن خلال السنوات الماضية إلى طريق مسدود. نحن مهتمون بالحيلولة دون تدهورها بصورة لا رجعة فيها إذا أدرك الأمريكيون المخاطر المرتبطة بذلك. هذا ما سيجري بحثه خلال مباحثات وزارة الخارجية الروسية والجهات المعنية الأخرى مع السفير الروسي في واشنطن.

واتهمت واشنطن موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، حيث وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي بأنه "قاتل"، مؤكدًا أنه "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية" الأخيرة.

وأشار بايدن إلى أنه خلال محادثة في يناير/ كانون الثاني، حذر نظيره الروسي من العواقب المحتملة.

وزعم تقرير استخباراتي أمريكي عن التهديدات الخارجية لانتخابات 2020، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أذن ببذل جهود لتقويض المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن (الرئيس الحالي).

ونفت موسكو مرارا مثل هذه الادعاءات الأمريكية، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن واشنطن تتهم موسكو بشكل مستمر بالتدخل في شأنها الداخلي دون دليل.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن هناك أدلة على عدم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، وصرح المندوب الخاص لرئيس روسيا المعني بالتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، أندريه كروتسكيخ، لصحيفة "كوميرسانت" بأن الولايات المتحدة تعيق نشر هذه الأدلة.
رقم : 922160
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