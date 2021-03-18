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الخميس 18 آذار 2021 ساعة 10:38

طهران: لا يوجد أي عائق سياسي أمام تطوير العلاقات مع باكو

طهران: لا يوجد أي عائق سياسي أمام تطوير العلاقات مع باكو
وقال موسوي ،في تصريحه أمس الاربعاء خلال اجتماع بين دائرة الشؤون الدولية بغرفة التجارة الايرانية و"آذبروما" الاذربيجانية: ان حجم التبادل التجاري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربيجان لا يليق بمستوى العلاقات بينهما.

واضاف السفير الايراني: ان 20 بالمائة من اراضي جمهورية اذربيجان التي كانت محتلة قد تم تحريرها (خلال حرب قرة باغ الاخيرة) ونحن نعتقد بانه ينبغي زيادة حجم العلاقات الاقتصادية الايرانية الاذربيجانية بنفس النسبة على الاقل خاصة وان ارادة البلدين مبنية على تطوير العلاقات بينهما.

واكد موسوي بانه لا يوجد اي عائق سياسي امام تطوير العلاقات بين البلدين ، معربا عن امله بالمزيد من تنمية العلاقات بعزم القطاع الخاص فيهما وقال: ان البنية التحتية في جمهورية اذربيجان على استعداد لاستقبال الشركات والقطاع الخاص الايراني.
مصدر : وكالات
رقم : 922164
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