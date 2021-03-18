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الخميس 18 آذار 2021 ساعة 14:02

بايدن يوضح سبب عدم معاقبة ابن سلمان على جريمته

بايدن يوضح سبب عدم معاقبة ابن سلمان على جريمته
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يسبق للولايات المتحدة، "على حد علمه"، أن عاقبت الحاكم الفعلي لدولة حليفة، في إشارة إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وخلال مقابلة تلفزيونية، أجاب بايدن عن سبب عدم معاقبة ابن سلمان شخصيا بعد أن خلصت الاستخبارات الأمريكية إلى تورطه بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بالقول: "أنا الرجل الذي أصدر التقرير".

وقال: "لقد قمنا بمحاسبة جميع الأشخاص في تلك المنظمة، ولكن ليس ولي العهد، لأنه لم يسبق لنا، على حد علمي، عندما يكون لدينا تحالف مع دولة، أن لاحقنا حاكم الدولة الفعلي وعاقبنا ذلك الشخص ونبذناه".

وأشار بايدن إلى أن هناك "قائمة بالأشياء التي نتوقع من السعوديين أن يفعلوها، ومن بينها أنه يجب أن تنهى الحرب في اليمن والمجاعة هناك"
مصدر : وكالات
رقم : 922202
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