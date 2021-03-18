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الخميس 18 آذار 2021 ساعة 14:08

العميد حاتمي: قواتنا المسلحة لعبت دورا مؤثرا في توازن القوى

العميد حاتمي: قواتنا المسلحة لعبت دورا مؤثرا في توازن القوى
وفي ندوة لكبار مسؤولي وزارة الدفاع اليوم الخميس عبر الفيديو ، بارك العميد حاتمي حلول الاعياد الشعبانية ، مؤكدا انه ورغم كل القيود والتداعيات فأن إيران حققت تقدما ملحوظا في الصناعات الدفاعية .

واضاف ان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب شدد من الضغوط القصوى على إيران خاصة في العام الاخير لكنه بالنهاية ازيح عن السلطة.

وتطرق وزير الدفاع الى ما جرى من أحداث في المحيط الدولي والاقليمي خلال الفترة الماضية ومن بينها، تغيير الحكومة العراقية ، واغتيال القائد سليماني والعالم النووي فخري زادة ، والهجمة الاعلامية على المقاومة في لبنان ، والتدخل الأجنبي في سوريا والحرب على الشعب اليمني المظلوم، وحرب قره باغ ، والتحريض ضد إيران في افغانستان ، والاعلان عن التطبيع بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني ، ومحاولات امريكا لتمديد الحظر التسليحي على إيران، مشيرا الى ان جميع هذه الاجراءات اتخذت وتتخذ بهدف التغلب على إيران، لكننا رأينا في النهاية أن مؤامرات العدو المشؤومة لم تفشل فحسب ، بل أن اوضاع المنطقة اتجهت في غير صالح امريكا واذنابها.

واعتبر العميد حاتمي ان مؤامرات العدو على الصعيد الاستراتيجي ستتواصل ، خاصة على صعيد تفوق إيران الاقليمي وقدراتها الصاروخية ، و سنواصل وبكل قوة مسيرتنا في هذا الطريق حتى تحقيق اهدافنا السامية.
رقم : 922206
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