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الخميس 18 آذار 2021 ساعة 16:24
استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الاميركي بتفجير في الديوانية
ونقل موقع " السومرية نيوز"، عن المصدر قوله، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق السريع في محافظة الديوانية انفجرت مستهدفة رتلا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي دون اصابات تذكر".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".
مصدر :
السومرية نيوز
رقم :
922228
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