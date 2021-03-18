الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 آذار 2021 ساعة 16:24

استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الاميركي بتفجير في الديوانية

استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الاميركي بتفجير في الديوانية
ونقل موقع " السومرية نيوز"، عن المصدر قوله، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق السريع في محافظة الديوانية انفجرت مستهدفة رتلا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي دون اصابات تذكر".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".
رقم : 922228
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة لعبت دورا مؤثرا في توازن القوى
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة لعبت دورا مؤثرا في توازن القوى
قيادي بدولة القانون: الانتخابات العراقية المقبلة يحيطها الغموض
قيادي بدولة القانون: الانتخابات العراقية المقبلة يحيطها الغموض
المراسلة معصومة فروزان
18 آذار 2021
روحاني: يبلغ الوثيقة الشاملة للعلم والتكنولوجيا بالمجال الدفاعي والامني
روحاني: يبلغ الوثيقة الشاملة للعلم والتكنولوجيا بالمجال الدفاعي والامني
18 آذار 2021
سوريا ومعركة العقوبات والأمعاء الخاوية
سوريا ومعركة العقوبات والأمعاء الخاوية
18 آذار 2021
الجبوري: البعثيون تسلموا مناصب مهمة بعد سقوط صدام
الجبوري: البعثيون تسلموا مناصب مهمة بعد سقوط صدام
18 آذار 2021
روحاني: العام الإيراني الجديد سيكون عام الانتصار بالحرب الاقتصادية
روحاني: العام الإيراني الجديد سيكون عام الانتصار بالحرب الاقتصادية
17 آذار 2021
قائد الثورة : ليواصل الحرس مهامه القيمة بقوة
قائد الثورة : ليواصل الحرس مهامه القيمة بقوة
17 آذار 2021
أين تقف حركة ‘‘أنصار الله‘‘ في حرب اليمن؟
أين تقف حركة ‘‘أنصار الله‘‘ في حرب اليمن؟
17 آذار 2021
بعد 10 من الحرب على سوريا.. هل ينبض قلب الجامعة العربيّة بعودة دمشق؟
بعد 10 من الحرب على سوريا.. هل ينبض قلب الجامعة العربيّة بعودة دمشق؟
17 آذار 2021
نقدر موقف إيران والإمام الخامنئي في الوقوف مع الشعب اليمني الذين يتعرض لعدوان غاشم
نقدر موقف إيران والإمام الخامنئي في الوقوف مع الشعب اليمني الذين يتعرض لعدوان غاشم
المراسلة معصومة فروزان
17 آذار 2021
معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته
معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته
زهراء احمد- اسلام تايمز
16 آذار 2021
جواد لإسلام تايمز: الإحتجاجات اللبنانية لها علاقة بموازين القوى وبحسابات اللاعبين
جواد لإسلام تايمز: الإحتجاجات اللبنانية لها علاقة بموازين القوى وبحسابات اللاعبين
16 آذار 2021
ظريف: قضية فلسطين عالمية
ظريف: قضية فلسطين عالمية
16 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سوريا ومعركة العقوبات والأمعاء الخاوية
أين تقف حركة ‘‘أنصار الله‘‘ في حرب اليمن؟
بعد 10 من الحرب على سوريا.. هل ينبض قلب الجامعة العربيّة بعودة دمشق؟
معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته