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الخميس 18 آذار 2021 ساعة 19:47

نائب لبناني: المساعي متواصلة لتشيكل حكومة قوية بتمثيلها

نائب لبناني: المساعي متواصلة لتشيكل حكومة قوية بتمثيلها
وذكر رعد في كلمة له خلال عشاء أقامه السفير الإيراني في موسكو في مبنى السفارة، أن الوضع المعيشي لللبنانيين إلى مزيد من الاختناق والتحديات التي يواجهها بلدنا تحاول أن تنتقص من قدرته على اسثمار الموارد، مضيفا أننا "بدورنا علينا أن نستفيد من هذه الموارد بما يخدم لبنان وقوة اقتصاد لبنان".

وقال إننا "خلال هذه الزيارة قاربنا ملفات كثيرة معظمها ينعكس إيجابا على الوضع اللبناني، فعندما نبحث في المواضيع سورية وفلسطينية ويمنية وعراقية نحن بذلك نعالج أزمات ترتد معالجتها إيجابا على الوضع اللبناني"، وتابع إننا "جزء من المحيط ولا نستطيع ان ننفصل عن تداعيات ما يجري في محيطنا ولا نستطيع ان ندفن رأسنا في التراب، بل علينا أن نبني قدراتنا بوحدتنا الوطنية وهذا ما نحاول أن نعبر عنه في كل المحافل وليس في موسكو فقط".

ودعا رعد إلى الإسراع في تشكيل حكومة كلما كانت قوية بتمثيلها تكون قادرة على اتخاذ اجراءات علاجية، وهذا ما نأمل أن نصل إليه في الوقت القريب، مؤكدا أن "المساعي متواصلة والجهود تبذل يوميا ونأمل أن نصل إلى نتيجة ان شاء الله".

رعد أشار إلى أن السفارة الإيرانية هي مكان يتسع لكل أصدقاء لبنان، فلطالما مدت طهران يدها لمساعدة اللبنانيين ودفع الاعتداءات والمظلومية عنهم"، مضيفا أننا نشعر أننا في دارنا، هذه الدار التي تتسع لكل اللبنانيين وأطيافهم وشرائحهم وتخدم مصالحهم وتحفظ حقوقهم وتدافع عنهم".
رقم : 922251
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