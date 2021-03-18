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الخميس 18 آذار 2021 ساعة 21:03

اللواء سلامي: أعرنا جماجمنا لله جل وعلا

اللواء سلامي: أعرنا جماجمنا لله جل وعلا
وعبر اللواء حسين سلامي في رسالته عن امتنانه لرسالة قائد الثورة الودية والملهمة الى قادة ومسؤولي منتسبي حرس الثورة الاسلامية.

وجاء في رسالة اللواء سلامي: لقد تلقينا رسالتكم النورانية المباركة بمناسبة ذكرى ميلاد سيد الشهداء الامام الحسين (ع) ويوم الحرس ، ونحمد الله على تقييمكم الايجابي لجهود حرس الثورة وتوجيهاتكم بمواصلة الطريق بقوة اكبر.

وطمأن اللواء سلامي في رسالته، قائد الثورة على ان حراس الثورة الاسلامية المضحون ما زالوا على العهد الذي قطعوه في حماية اكبر أمنية تحققت لشعبنا العزيز واحرار ومظلومي العالم وهي انتصار الثورة الاسلامية، وسيواصل حرس الثورة وبكل شجاعة وعنفوان طريقه نحو تحقيق حلم الانبياء والائمة والشهداء المتمثل بايجاد حكومة الصالحين على الارض .

واضاف قائد حرس الثورة اننا مؤمنون بالوعد الالهي وقد أعرنا الله جماجمنا وكلنا آذان صاغية لسماحتكم ، وان العدو يعلم ويرى بان إيدينا على الزناد نتلو قوله تعالى " وَما رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ وَلٰكِنَّ اللَّهَ رَمىٰ " ، كما ان الاعداء أدركوا أننا إتخذنا من الاستعدادات لمواجهة تهديداتهم ما لم يدركوه حتى الان.
رقم : 922264
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