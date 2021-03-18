غضب بحريني بالذكرى العاشرة لاعتقال رموز الثورة

أضرم محتجون النيران في إطارات وأغلقوا شوارع في بعض البلدات البحرانية احتجاجا على استمرار السلطات البحرينية المجرمة باعتقال القادة والرموز وانتهاك حقوقهم الإنسانية.



كما تزينت جدران بعض البلدان بصور قادة ورموز الثورة تأكيدا على الوفاء لهم والثبات على مواقفهم وحتى تحقيق النصر.



وشهدت مختلف القرى والبلدات البحرانية احتجاجات بمناسبة هذه الذكرى التي سبقتها ذكرى احتلال القوات السعودية للبحرين التي شاركت في قمع المحتجيين كما هدمت أكثر من 38 مسجد منذ دخولها البلاد في 15 مارس من العام 2011.



وعقدت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان" ندوة في مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، أثارت خلالها قضية استمرار التعذيب في البحرين.



واتهم المدير التنفيذي للمنظمة "حسين عبدالله" النظام البحريني بممارسة التعذيب الممنهج ضد أبناء الشعب البحريني باكمله.



وقال عبدالله إن غياب المساءلة يشجع على تكرار جرائم التعذيب في المملكة.



وأكد عبدالله أن التعذيب الذي يمارسه النظام البحريني لانتزاع الاعترافات من الضحايا أمر يخالف القوانين المحلية والدولية، مشيرا الى أن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية توثق الأساليب التي تستخدمها سلطات المنامة لتعذيب الناشطين المعارضين.



وكانت قد منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB تقريراً بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بعنوان “أنماط التعذيب في البحرين: يجب أن يواجه الجناة العدالة.”



وتم تسليط الضوء على التقرير خلال فعالية جانبية إفتراضية على هامش الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك في تمام الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت جنيف عبر هذا الرابط في ZOOM.



والتقرير، الذي يعتمد على أقوال الشهود المباشرة من الناجين من التعذيب، هو دراسة شاملة حول الطرق والوسائل المحددة التي يتم من خلالها ارتكاب التعذيب في البحرين، مع التركيز بشكل خاص على الفترة منذ الحراك الشعبي في 2011 والقمع العنيف الذي أعقب ذلك. لا يسعى التقرير إلى وصف كيفية ارتكاب التعذيب في البحرين فحسب، بل يذهب خطوة أخرى إلى الأمام من خلال معاينة الخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها على المستويين المحلي والدولي لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تسهل استخدام التعذيب وتمنع المساءلة.



ويخلص التقرير إلى أن الآليات المحلية، مثل الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية ووحدة التحقيقات الخاصة، أخفقت في التحقيق بشكل مستقل بمزاعم التعذيب وضمان الإنصاف والتعويض للضحايا. في ضوء عدم وجود آليات محلية فعالة لضمان المساءلة والإنصاف، ينظر التقرير في إمكانات السبل القانونية مثل الولاية القضائية العالمية في معالجة ثقافة الإفلات من العقاب طويلة الأمد التي تسمح لمرتكبي التعذيب في البحرين بالإفلات من العقاب.



ويكشف التقرير أيضاً عن مدى تواطؤ المجتمع الدولي في تسهيل استخدام التعذيب لإسكات الأصوات المعارضة، بمن في ذلك أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ونشطاء الإنترنت والصحفيين والمحامين والزعماء الدينيين.



وستدرس المنظمة شرعية الدعم العسكري والتقني المستمر المقدم للبحرين من قبل بعض أعضاء المجتمع الدولي. نحدد عدداً من الإصلاحات القانونية الدولية المطلوبة بشكل عاجل لمحاسبة أعضاء المجتمع الدولي المعروفين على تسهيل ارتكاب التعذيب في البحرين.