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الخميس 18 آذار 2021 ساعة 21:32

الضفة الغربية... واستمرار عمليات " القضم" من العدو الاسرائيلي

الضفة الغربية... واستمرار عمليات " القضم" من العدو الاسرائيلي
مئة وثلاثة وخمسون منزلا فلسطينيا هدمت على ايدي قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر فبراير شباط الماضي في الضفة الغربية وفي شرقي المدينة المقدسة ، مكتب منسق الشؤون الانسانية للامم المتحدة في الاراضي الفلسطينية اوتشا اكد ان نسبة البيوت المستهدفة من الاحتلال ارتفعت الى ٦٥ بالمائة مقارنة بالعام الماضي، عمليات الهدم التي تتم في المناطق المصنفة ج وفي شرقي القدس تاتي ضمن مابات يسمى لدى الفلسطينيين بالضم الصامت.

عمليات الهدم المنظم من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعتبر وفق القانون الدولي الانساني جريمة حرب وبما ان محكمة الجنايات الدولية اعتبرت الاراضي الفلسطينية ضمن دائرة الاختصاص فبات لازما على الفلسطينين ان يضموا هذا الملف الى الملفات الاخرى التي ستقدم للمحكمة الدولية والتي من شانها ان تضع حكومة الاحتلال في قفص الاتهام.

هذه المناطق التي تعتبر وفق اتفاقية اوسلو بالمناطق ج هي ليست مناطق سكنية بالنسبة للفلسطينيين وإنما هي المناطق التي تشكل سلة الغذاء وبئر الماء وعليه فالإحتلال الإسرائيلي يرى في هذه المناطق بأنها المطمع الأساس له في المستقبل.

وكان قد قال ما يسمى رئيس لجنة الخارجية والأمن في كنيست الاحتلال الإسرائيلى تسفى هاوزر والعضو فى حزب "تكفا حداشا"، إن "الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية وضع غير قابل للتغيير"، على حد تعبيره.

وزعم فى تصريحات مع تلفزيون الإحتلال، أنه على الرغم من أن هناك تعهد من رئيس وزراء الكيان الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لرئيس الولايات المتحدة، جو بايدن بعدم التوسع فى الاستيطان إلا أنه لا يمكن تجميد الاستيطان وأنه أمر واقع غير قابل للتغيير، حيث أن هناك أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلى يعيشون فى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وأكد أنه لا يمكن إعادة الوضع إلى ما كان عليه، فى الضفة الغربية، واستشهد بما تفعله تركيا بنقل مواطنين إلى قبرص، ولا أحد يطالب بإخلائهم لحل الصراع هناك.
 
رقم : 922278
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