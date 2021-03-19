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الجمعة 19 آذار 2021 ساعة 00:16

إيران: مجلس التعاون الخليجي رهينة بيد السعودية

إيران: مجلس التعاون الخليجي رهينة بيد السعودية
وقال خطيب زاده ردا على البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون: البيان صدر بضغوط سعودية على باقي الأعضاء ويفتقر لفهم واقعي لتطورات الأحداث.

وأضاف إن مجلس التعاون "رهينة" بيد النظام السعودي وبياناته تبث روح الحقد والكراهية والعنف في المنطقة وبعض أعضائه ما زالوا مغرمين بمشروع الـ"ايران فوبيا" الفاشل.

وتابع الدبلوماسي الإيراني "الإدعاءات المذكورة في البيان مضحكة ولا دخل للمجلس بالاتفاق النووي بين ايران وأعضاء مجلس الأمن الدولي زائدا المانيا".
كما أشار زاده إلى أن الجزر الثلاث في الخليج جزء لا يتجزأ من سيادة إيران ووحدة أراضيها، قائلا: "بدلاً من إصدار بيانات عفا عليها الزمن، ندعو الدول الأعضاء في المجلس إلى التركيز على واقع المنطقة وتحويل اتهاماتها غير المثمرة إلى الحوار والتعاون الإقليميين".

وكان مجلس التعاون الخليجي، قد دعا أمس الاربعاء في اجتماع له إلى أن "تشمل أية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوك إيران المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ البالستية والكروز والطائرات المسيرة، والبرنامج النووي الإيراني وسلامة الملاحة في الخليج".
مصدر : وكالات
رقم : 922304
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