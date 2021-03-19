روحاني يرد على رسالة لأمير قطر 

وكتب دهقان في حسابه الرسمي عبر "تويتر"، "قدمت اليوم رد رئيس بلادنا، حسن روحاني، على رسالة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التي جلبها إلى طهران (وزير الخارجية) الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لمسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية".



وأضاف السفير الإيراني من دون الخوض في رد روحاني ورسالة أمير قطر إن "الحوار الجماعي، ومنطقة قوية وآمنة تقوم على التفاهم والتعاون أحد أهم أهداف البلدين (قطر وإيران)".



وكانت الرئاسة الإيرانية ذكرت في 15 من فبراير/شباط الماضي، إن الرئيس حسن روحاني تسلم رسالة نقلها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في زيارته إلى طهران، مشيرة إلى أن "الرسالة بعثها أمير قطر إلى روحاني".