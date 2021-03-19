الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 19 آذار 2021 ساعة 00:18

روحاني يرد على رسالة لأمير قطر 

روحاني يرد على رسالة لأمير قطر 
وكتب دهقان في حسابه الرسمي عبر "تويتر"، "قدمت اليوم رد رئيس بلادنا، حسن روحاني، على رسالة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التي جلبها إلى طهران (وزير الخارجية) الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لمسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية".

وأضاف السفير الإيراني من دون الخوض في رد روحاني ورسالة أمير قطر إن "الحوار الجماعي، ومنطقة قوية وآمنة تقوم على التفاهم والتعاون أحد أهم أهداف البلدين (قطر وإيران)".

وكانت الرئاسة الإيرانية ذكرت في 15 من فبراير/شباط الماضي، إن الرئيس حسن روحاني تسلم رسالة نقلها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في زيارته إلى طهران، مشيرة إلى أن "الرسالة بعثها أمير قطر إلى روحاني".
مصدر : وكالات
رقم : 922305
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران: مجلس التعاون الخليجي رهينة بيد السعودية
إيران: مجلس التعاون الخليجي رهينة بيد السعودية
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة لعبت دورا مؤثرا في توازن القوى
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة لعبت دورا مؤثرا في توازن القوى
18 آذار 2021
قيادي بدولة القانون: الانتخابات العراقية المقبلة يحيطها الغموض
قيادي بدولة القانون: الانتخابات العراقية المقبلة يحيطها الغموض
المراسلة معصومة فروزان
18 آذار 2021
روحاني: يبلغ الوثيقة الشاملة للعلم والتكنولوجيا بالمجال الدفاعي والامني
روحاني: يبلغ الوثيقة الشاملة للعلم والتكنولوجيا بالمجال الدفاعي والامني
18 آذار 2021
سوريا ومعركة العقوبات والأمعاء الخاوية
سوريا ومعركة العقوبات والأمعاء الخاوية
18 آذار 2021
الجبوري: البعثيون تسلموا مناصب مهمة بعد سقوط صدام
الجبوري: البعثيون تسلموا مناصب مهمة بعد سقوط صدام
18 آذار 2021
روحاني: العام الإيراني الجديد سيكون عام الانتصار بالحرب الاقتصادية
روحاني: العام الإيراني الجديد سيكون عام الانتصار بالحرب الاقتصادية
17 آذار 2021
قائد الثورة : ليواصل الحرس مهامه القيمة بقوة
قائد الثورة : ليواصل الحرس مهامه القيمة بقوة
17 آذار 2021
أين تقف حركة ‘‘أنصار الله‘‘ في حرب اليمن؟
أين تقف حركة ‘‘أنصار الله‘‘ في حرب اليمن؟
17 آذار 2021
بعد 10 من الحرب على سوريا.. هل ينبض قلب الجامعة العربيّة بعودة دمشق؟
بعد 10 من الحرب على سوريا.. هل ينبض قلب الجامعة العربيّة بعودة دمشق؟
17 آذار 2021
نقدر موقف إيران والإمام الخامنئي في الوقوف مع الشعب اليمني الذين يتعرض لعدوان غاشم
نقدر موقف إيران والإمام الخامنئي في الوقوف مع الشعب اليمني الذين يتعرض لعدوان غاشم
المراسلة معصومة فروزان
17 آذار 2021
معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته
معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته
زهراء احمد- اسلام تايمز
16 آذار 2021
جواد لإسلام تايمز: الإحتجاجات اللبنانية لها علاقة بموازين القوى وبحسابات اللاعبين
جواد لإسلام تايمز: الإحتجاجات اللبنانية لها علاقة بموازين القوى وبحسابات اللاعبين
16 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سوريا ومعركة العقوبات والأمعاء الخاوية
أين تقف حركة ‘‘أنصار الله‘‘ في حرب اليمن؟
بعد 10 من الحرب على سوريا.. هل ينبض قلب الجامعة العربيّة بعودة دمشق؟
معركة مأرب تحسم المعركة وتكسر الجيش السعودي ومرتزقته