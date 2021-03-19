أحدث العناوين :
مسارٌ جديد للمفاوضات الأفغانية... موسكو تتوسّط في الحلّ النهائي
تصفية خلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات في دمشق
الصين: واشنطن تضغط على الدول بالمال والعسكر بينما يذبح مواطنوها السود
كوريا الشمالية تقطع علاقاتها مع ماليزيا
فرنسا.. احتجاجات ضد بيع الأسلحة الفرنسية للسعودية والإمارات
بالفيديو... الاحتفالات بعيد النوروز
غزوة قصر "معاشيق" في عدن اليمنية
الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة
فيديو جديد للمحرقة الروسية لصهاريج النفط المهربة في شمال سوريا
قبائل عربية شرقي سوريا تطالب الجيش الأمريكي بالتوقف عن سرقة النفط
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
19 March 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
يوم القدس
شهيد القدس
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الجمعة 19 آذار 2021 ساعة 08:03
قوى الامن العراقية تصد "تعرضاً" في الطارمية شمالي بغداد
وقال المصدر إن "عناصر مسلحة هاجموا منطقة البزمبط واشتبكت معهم قوات الجيش والحشد العشائري وتمكنت من ابعادهم خارج المنطقة".
وأضاف المصدر أنه "تجري حالياً عملية تفتيش بحثا عنهم".
مصدر :
وكالات
رقم :
922317
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
غزوة قصر "معاشيق" في عدن اليمنية
الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة
19 آذار 2021
إيران: مجلس التعاون الخليجي رهينة بيد السعودية
19 آذار 2021
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة لعبت دورا مؤثرا في توازن القوى
18 آذار 2021
قيادي بدولة القانون: الانتخابات العراقية المقبلة يحيطها الغموض
المراسلة معصومة فروزان
18 آذار 2021
روحاني: يبلغ الوثيقة الشاملة للعلم والتكنولوجيا بالمجال الدفاعي والامني
18 آذار 2021
سوريا ومعركة العقوبات والأمعاء الخاوية
18 آذار 2021
الجبوري: البعثيون تسلموا مناصب مهمة بعد سقوط صدام
18 آذار 2021
روحاني: العام الإيراني الجديد سيكون عام الانتصار بالحرب الاقتصادية
17 آذار 2021
قائد الثورة : ليواصل الحرس مهامه القيمة بقوة
17 آذار 2021
أين تقف حركة ‘‘أنصار الله‘‘ في حرب اليمن؟
17 آذار 2021
بعد 10 من الحرب على سوريا.. هل ينبض قلب الجامعة العربيّة بعودة دمشق؟
17 آذار 2021
نقدر موقف إيران والإمام الخامنئي في الوقوف مع الشعب اليمني الذين يتعرض لعدوان غاشم
المراسلة معصومة فروزان
17 آذار 2021
أحدث العناوين
مسارٌ جديد للمفاوضات الأفغانية... موسكو تتوسّط في الحلّ النهائي
تصفية خلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات في دمشق
الصين: واشنطن تضغط على الدول بالمال والعسكر بينما يذبح مواطنوها السود
كوريا الشمالية تقطع علاقاتها مع ماليزيا
فرنسا.. احتجاجات ضد بيع الأسلحة الفرنسية للسعودية والإمارات
بالفيديو... الاحتفالات بعيد النوروز
غزوة قصر "معاشيق" في عدن اليمنية
الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة
فيديو جديد للمحرقة الروسية لصهاريج النفط المهربة في شمال سوريا
قبائل عربية شرقي سوريا تطالب الجيش الأمريكي بالتوقف عن سرقة النفط
حماس: جرائم الاحتلال في "الشيخ جرّاح" لن تمرّ وشعبنا لن يستسلم
مرتزقة العدوان تحاصر نازحي مأرب ومخاوف من خطف النساء والاطفال
اللواء باقري: الكادر الصحي سطر ملاحم بمستوى الدفاع المقدس
فلسطين تبدأ بتنفيذ إغلاق شامل في بيت لحم لوقف كورونا
السيد نصر الله: هناك جهات خارجية وداخلية تدفع لبنان باتجاه حرب أهلية
بايدن يدرس إبقاء قواته في أفغانستان حتى نوفمبر القادم
قوى الامن العراقية تصد "تعرضاً" في الطارمية شمالي بغداد
روحاني يرد على رسالة لأمير قطر
إيران: مجلس التعاون الخليجي رهينة بيد السعودية
بعد اتفاق التطبيع... تشتعل ازمة سياسية بين الامارات والعدو الصهيوني
الأكثر قراءة
علم الهدى: مرجعية السيد الخامنئي والسيستاني واحدة
وزير الداخلية اللبناني يحذر من ‘‘خطورة الوضع الأمني‘‘
لبنان: هناك تنسيق مع سوريا لعودة طوعية وآمنة للنازحين
باب العراق مفتوح للجميع عدا "اسرائيل" والبعث والإرهاب
لبنان والأردن يتصدران عربياً في الإصابات والوفيات بكورونا
مسعى جديد لرئيس البرلمان اللبناني لتشكيل الحكومة الجديدة
النواب اللبناني يقر مشروع دعم الابتكار للمشاريع الصغيرة
‘‘داعش‘‘ ترتكب جريمة نكراء تهز صلاح الدين العراقية
الصحة العراقية: 4622 حالة موجبة و 25 وفاة بفيروس كورونا
الرئيس الفلسطيني يبعث رسالة شكر إلى السيد السيستاني
المتحدث باسم النجباء: الأيدي والأموال الإماراتية واضحة في زعزعة الوضع بالعراق
مخطط "إسرائيلي" لإنشاء مشروعين تهويديين في "الشيخ جراح" بالقدس
السلطة الفلسطينية: إغلاق شامل اعتبارا من الاثنين لخمسة أيام
إدانة فلسطينية لفتح التشيك مكتبا دبلوماسيا لها في القدس المحتلة
طهران: تداعيات الحظر توازي الارهاب وجرائم الحرب
قائد فيلق القدس: سنكسر عظام الأمريكيين ونهدم جدار الصهاينة
بالفيديو.. استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الاميركي غربي العراق
زعيم التيار الصدري في العراق يوجه رسالة دينية
4 جرحى في سقوط مروحية للاحتلال الاسرائيلي
مستجدات الحراك اللبناني جراء تردي الأوضاع المعيشية
الأخبار الساخنة
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
إعطاب رتلين للقوات الأمريكية في العراق
‘‘اشتراكيون ضد العدوان‘‘ يدين تصنيف أنصار الله بلائحة الإرهاب
كتب إيهاب زكي: الجنرال الذي هزم العدو حياً ولاحقه ميتاً
حسن لإسلام تايمز: الرد على اغتيال سليماني آتٍ لامحال، وسيكون مدوياً
إخترنا لکم
الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة
سوريا ومعركة العقوبات والأمعاء الخاوية
أين تقف حركة ‘‘أنصار الله‘‘ في حرب اليمن؟
بعد 10 من الحرب على سوريا.. هل ينبض قلب الجامعة العربيّة بعودة دمشق؟