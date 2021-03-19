وقال المصدر إن "عناصر مسلحة هاجموا منطقة البزمبط واشتبكت معهم قوات الجيش والحشد العشائري وتمكنت من ابعادهم خارج المنطقة".



وأضاف المصدر أنه "تجري حالياً عملية تفتيش بحثا عنهم".