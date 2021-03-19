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الجمعة 19 آذار 2021 ساعة 08:09

فلسطين تبدأ بتنفيذ إغلاق شامل في بيت لحم لوقف كورونا

فلسطين تبدأ بتنفيذ إغلاق شامل في بيت لحم لوقف كورونا
وقالت الشرطة الفلسطينية، إن "المؤسسة الأمنية في محافظة بيت لحم باشرت تنفيذ قرار المحافظ القاضي بالإغلاق الشامل للمحافظة، من مساء الخميس حتى صباح الأحد المقبل".

وأكدت الشرطة أنها "بدأت تشديد الإجراءات الوقائية لمنع الحركة من خلال وضع الحواجز، وانتشار مكثف لقوات الأمن، والحد من التنقل على مداخل المحافظة، وفصل المدن الرئيسية عن بعضها البعض".

كما أنها توعدت "باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقرارات والتعليمات الصادرة، وإحالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم حسب الأصول".

بدورها، حذرت وزارة الداخلية بقطاع غزة من "تساهل المواطنين في التعامل مع الإجراءات الوقائية اللازمة"، مطالبة إياهم باتخاذ كافة سبل الوقاية في ظل ارتفاع عدد الإصابات في القطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، مساء الخميس، إنه " في حال استمر منحنى الإصابات بفيروس كورونا بالارتفاع في القطاع، فإن الوزارة ستتخذ إجراءات أكبر في المرحلة المقبلة.

وأضاف البزم: "كل السيناريوهات قائمة، فلا نستطيع الاستمرار بالإجراءات بوتيرة واحدة، ونتخذ الإجراءات بناء على تقييم الحالة الوبائية".

وتابع: "لم نتخذ بعد قرارا بإغلاق أي قطاعات، ولكن الأمر مرتبط بمدى التزام المواطنين"
مصدر : وكالات
رقم : 922320
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