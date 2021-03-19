اللواء باقري: الكادر الصحي سطر ملاحم بمستوى الدفاع المقدس

واضاف اللواء باقري في رسالة شكر وجهها يوم امس الى الكوادر الطبية : مع حلول فصل الربيع اتقدم بالتهاني والتبريكات بالاعياد الشعبانية وخاصة ولادة سيد الشهداء وقبلة الاحرار في العالم الامام الحسين (ع) وميلاد بقية الله الأعظم الامام المهدي المنتظر، داعيا المواطنين الى الالتزام بتوصيات وبرامج المركز الوطني لمكافحة كورونا .



يذكر ان منظمة البحوث والابداع الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع تشارك في مجال انتاج اللقاحات لمكافحة فيروس كورونا، وخاصة إنتاج لقاح فخرا، في ظل جهود القوى العاملة المتخصصة والملتزمة وذات الخبرة لديها.