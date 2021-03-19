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الجمعة 19 آذار 2021 ساعة 08:18

حماس: جرائم الاحتلال في "الشيخ جرّاح" لن تمرّ وشعبنا لن يستسلم

حماس: جرائم الاحتلال في "الشيخ جرّاح" لن تمرّ وشعبنا لن يستسلم
وأضافت الحركة، في بيان صحفي، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى قرارات الاحتلال الصهيوني بإخلاء منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وتصديق بلدية ‏الاحتلال على إنشاء موقع يتضمن نصبًا تذكاريًّا للجنود الصهاينة في قلب الحيّ؛ ما يعني طرد وتهجير عشرات العائلات الفلسطينية، كجزء من ‏مخطط استيطاني شامل في الحي المقدسي، بالتزامن مع تهديدات بهدم العشرات من المنازل في حي البستان ببلدة سلوان، وتسارع وتيرة الاستيطان الشرسة التي ‏تنهش مدينة القدس بهدف إحكام المخطط التهويدي.

ووجهت الحركة تحية الإجلال والاعتزاز لأبناء شعبنا المرابط في مدينة القدس المحتلة، وأهالي حي الشيخ جراح، القابضين على الجمر، والذين يواجهون الإرهاب الصهيوني ‏بصدورهم العارية، ودعتهم إلى التكاتف والتلاحم والثبات في منازلهم، في مواجهة مخطط التطهير العرقي، وإفراغ المدينة من أهلها الأصليين.‏

كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في القدس والضفة والأراضي المحتلة عام 48، إلى تعزيز رباطهم ووجودهم في المسجد الأقصى المبارك، والمنازل المهددة بالهدم، والتصدّي لقوات الاحتلال الصهيونية وبكل قوة.

وحذرت من المآلات الخطيرة للمخططات الصهيونية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، وأهدافها وغاياتها الخبيثة، والتي لاقت الدعم من ‏الإدارات الأمريكية المتعاقبة.‏

وطالبت الحركة السلطة الفلسطينية بوقف التعويل والرهان على الإدارة الأمريكية، والوقوف بجدية ‏أمام ما يحاك من مخططات ضد مدينة القدس المحتلة والمسجد ‏الأقصى المبارك، وتوفير سبل دعم وتعزيز صمود وثبات أهلنا ‏المقدسيين، وخصوصًا الأحياء المهددة بالتهويد وهدم المنازل.‏

واستهجنت غياب مواقف الأنظمة العربية والإسلامية تجاه مخططات التهجير الجديدة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضد أبناء شعبنا في مدينة القدس، ورأت أن هذا مردّه اتفاقيات التطبيع بين بعض الأنظمة ‏العربية والكيان الغاصب، التي أصابت الموقف والقرار العربي تجاه قضية فلسطين في مقتل، وشجعت الاحتلال على جرائمه.‏

ونادت الحركة جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبرلمانات العربية والإسلامية، بالوقوف عند مسؤولياتهم وتكثيف اهتماماتهم تجاه قضية فلسطين ‏المركزية، ووضع ‏مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك على سلّم أولوياتهم في الدعم والإسناد بكل أشكاله.

كما طالبت الاتحاد الأوربي، والمجتمع الدولي، بالضغط على حكومة الاحتلال الصهيوني للتراجع عن مخططات التهجير والهدم في أحياء مدينة القدس، ‏ووقف التغول الاستيطاني في أرضنا المحتلة.‏

ودعت الأمة العربية والإسلامية إلى استنهاض هممها وتوحيد طاقاتها وتوجيه بوصلتها تجاه فلسطين، والشروع بتجنيد كل قواهم وأنشطتهم؛ دفاعًا عن أولى القبلتين، وثالث المسجدين، بوابة الأرض إلى السماء.‏

كما ناشدت المؤسسات الإعلامية العربية والدولية أن تكون قضية فلسطين ومدينة القدس المحتلة، ‏والمسجد الأقصى المبارك، على رأس أجنداتها الإعلامية يوميًّا، والحفاظ على ذاكرة الأجيال بأنها أرض فلسطينية عربية إسلامية غير خاضعة للمساومة والابتزاز، وواجب تحريرها على كل فرد فينا.
مصدر : وكالات
رقم : 922323
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