قبائل عربية شرقي سوريا تطالب الجيش الأمريكي بالتوقف عن سرقة النفط

طالب أبناء قبائل العكيدات والبكارة في عدد من البلدات الواقعة على نقاط التماس مع مناطق سيطرة الجيش الأمريكي شمال شرقي دير الزور، بخروج قوات الاحتلال الأمريكي والمسلحين الموالين له في تنظيم “قسد” من القرى والبلدات التي تسطير عليها، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية وسيادتها وإعادة كل شبر إلى سيطرة الدولة السورية، والتوقف عن نهب الثروات النفطية من قبل قوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة.



وناشد أبناء بلدة مظلوم المسلحين والمرتزقة الذين يعملون بإمرة الجيش الأمريكي، بضرورة العودة إلى وطنهم والدفاع عنه.



وقال عبد العزيز ذياب أحد وجهاء بلدة مراط: “إن سياسات الاحتلال الأمريكي لم تعد خافية على أحد ويجب إعادة الحق إلى أصحابه، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية”.



وبيّن ذياب أن “موقف العشائر العربية من وجود الاحتلال الأمريكي بات واضحا، وهو الوقوف خلف القيادة السورية وإبعاد المحتل والاحتلال بكافة أشكاله وبكل الوسائل المتاحة عن مناطق الجزيرة”.



بدوره، قال مختار بلدة حطلة، فاضل الضاهر،: “إن أبناء العشائر العربية يقفون صفا واحد مع الدولة السورية في وجه المحتل الأمريكي الذي يمارس سرقة ونهب ثروات البلد وحرمان أبنائها منها، ما انعكس على حياة المواطن السوري في كل أنحاء البلاد، إضافة إلى أن عودة كل شبر من تراب الوطن هو مطلب العشائر والقبائل العربية في المنطقة وخروج المحتل الأمريكي من المنطقة”.



يذكر أن مناطق الجزيرة السورية الواقعة تحت سيطرة “قسد” الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي تعيش حالة من الفلتان الأمني والأوضاع الاقتصادية المتردية على الرغم من أن المنطقة تملك أكبر مخزون نفطي في سوريا.