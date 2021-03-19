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الجمعة 19 آذار 2021 ساعة 08:46

كوريا الشمالية تقطع علاقاتها مع ماليزيا

كوريا الشمالية تقطع علاقاتها مع ماليزيا
وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان، إن "السلطات الماليزية ارتكبت عملا إجراميا غير مقبول" من خلال "بيعها مواطنا كوريا بريئا وطرده للولايات المتحدة".

واعتبرت الوزارة، أن هذا "الحادث الصادم يمثل نتيجة مباشرة للمؤامرة الناجمة عن الأعمال العدائية البشعة للولايات المتحدة من أجل عزل وقمع جمهورية كوريا".

وذكرت الوزارة، أنها "تعلن في ظل الأوضاع المتشكلة القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا"، التي اتهمتها بارتكاب "عمل عدائي" ضد كوريا الشمالية والرضوخ العبودي لضغوط الولايات المتحدة".

كما وصفت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بـ"المتآمر وراء الكواليس والمسؤول الأساسي عن الحادث"، مشددة على أنها "ستدفع الثمن المناسب".

وأصدرت السلطات القضائية الماليزية، يوم 17 مارس، قرارا ينص على ترحيل مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة في ظل اتهامه بخرق العقوبات الأممية على بيونغ يانغ من خلال غسل الأموال وتوريد سلع كمالية إلى بلاده.
مصدر : وكالات
رقم : 922332
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