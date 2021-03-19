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الجمعة 19 آذار 2021 ساعة 10:48

تسجيل 86982 إصابة و2724 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

تسجيل 86982 إصابة و2724 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل
وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 86982، ليصل العدد الإجمالي إلى 11780820 حالة.

وشهدت البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وبلغ هذا المؤشر يوم 16 مارس 83926 حالة، وفي 17 مارس 90303، ما يمثل حصيلة قياسية.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 2724 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 287499 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.

وسجلت البلاد في الآونة الأخيرة زيادات قياسية لمؤشر الوفيات الجديدة بالفيروس، حيث وصل يوم 16 مارس إلى 2841 حالة، ما يعتبر أعلى عدد لضحايا الجائحة على أساس يومي، و2648 في إحصائية 17 مارس.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.
مصدر : وكالات
رقم : 922345
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