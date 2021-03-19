المكسيك... مقتل 17 عنصرا في قوات الأمن بكمين لمسلحين

وقالت وزارة الأمن التابعة لولاية مكسيكو، في بيان نشرته الخميس عبر "تويتر": "وقعت قافلة مشتركة لوزارة الأمن وادعاء ولاية مكسيكو في كمين نصبته عصابة إجرامية في منطقة ليانو-غراندي ببلدية كواتابيك-أريناس".



وأضاف البيان: "في الوقت الحالي تتوفر لدينا معلومات تفيد بمقتل 8 عناصر في وزارة الأمن و5 في الادعاء".



وأطلقت وزارة الأمن والحرس الوطني والجيش القوات البحرية ومركز الاستخبارات الوطنية عملية مشتركة في منطقة الهجوم حيث تجري عمليات البحث عن المجرمين.



وفي هذا السياق نقلت وسائل إعلام محلية أن هجوما آخر نفذه مسلحون في بلدية المولويا-دي-الكيساراس المجاورة حيث قتل 4 عناصر في قوات الأمن.