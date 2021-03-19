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الجمعة 19 آذار 2021 ساعة 14:21

واعظي: الرئيس روحاني يركز على المراقبة الدقيقة بتوزيع اللقاحات

واعظي: الرئيس روحاني يركز على المراقبة الدقيقة بتوزيع اللقاحات
وفي حوار مع وكالة انباء "إرنا" اليوم الجمعة، أضاف واعظي: "قمنا في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بتحديد كيف وإلى أي مجموعة من المواطنين يجب أن نعطي أية كمية من اللقاح المتوفرة لدينا، وذلك قبل دخول أي لقاح إلى البلاد، وقد أعلنا بوضوح وصراحة عن عدد اللقاحات التي ستدخل البلاد".

وأضاف رئيس مكتب الديوان الرئاسي الإيراني، "لقد استلمنا حتى الآن أكثر من 400 ألف جرعة من اللقاح الروسي و 250 ألف جرعة من اللقاح الصيني، وبالاضافة الى ذلك، لدينا 100 ألف لقاح من مؤسسة باستور الإيرانية، كما قمنا باستيراد ما يصل إلى 100 ألف لقاح هندي، كما سنحصل على 300 جرعة من لقاح آخر".

وتابع: ان الكوادر الطبية والصحية التي تعمل في أقسام علاج المصابين بكورونا تشكل الأولوية الأولى لتلقي اللقاح. فيما تم منح الأولوية الثانية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والذين يعانون من أمراض مزمنة، والقاطنين في دور رعاية المسنين. وقد تم اتباع نفس هذه التعليمات حتى الآن، ولم يتم تطعيم أي مسؤول إيراني حتى الآن مؤكدا، "أن الخطة ستتقدم بنفس الطريقة".
رقم : 922375
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