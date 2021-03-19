النجف الاشرف.. تسجيل اكثر من 400 اصابة بكورونا خلال يوم

وذكرت دائرة صحة النجف في بيان تلقت كالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " تم اجراء 2105 فحص مختبري لحالات مشتبه بها (1800 بطريقة PCR و 305 بطريقة Rapid Tests، حيث سجلت الاصابات الجديدة : 427، فيما بلغت حالات الشفاء : 526".



وبينت ان "عدد الوفيات بلغت 4، وان من بين الاصابات (27) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-



مجموع الاصابات الكلي : 41855

مجموع حالات الشفاء : 34296

مجموع الوفيات : 401

مجموع الحالات تحت العلاج : 7158

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3381