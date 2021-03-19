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الجمعة 19 آذار 2021 ساعة 19:21

ظريف: قمت بزيارة مثمرة إلى اسطنبول للتباحث مع تشاويش أوغلو

ظريف: قمت بزيارة مثمرة إلى اسطنبول للتباحث مع تشاويش أوغلو
محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايراني ، الذي قام بزيارة خاطفة الى اسطنبول اليوم (الجمعة) ،كتب تغريدة بعد زيارته نظيره التركي مولود جاويش اوغلو: لقد قمت بزيارة مثمرة جدا إلى اسطنبول الرائعة للتباحث مع أخي مولود تشاويش أوغلو وزير الخارجية التركي.

وأضاف ظريف: "كما في الماضي ، كان لدينا تفاعل بناء في القضايا الثنائية والإقليمية".

وكتب انه الهدف النهائي: تطبيق تجربة السلام التي تمتد الى 400 عام بين إيران وتركيا لمنطقتنا الى جانب بعضنا البعض ، كل شيء ممكن.

و التقى محمد جواد ظريف بنظيره التركي "مولود تشاویش اوغلو" في اسطنبول اليوم الجمعة وعقد معه جولة من المباحثات. وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية ، فقد ناقش الجانبان خلال الاجتماع مختلف قضايا العلاقات السياسية الثنائية ، وموعد وجدول أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة ، وسائر استراتيجيات تطوير العلاقات التجارية.

كما تبادل وزيرا خارجية إيران وتركيا خلال اللقاء وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب والتطورات في سوريا.
رقم : 922414
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