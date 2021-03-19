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الجمعة 19 آذار 2021 ساعة 19:22
تسجيل 5258 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق
وسجل الموقف الوبائي لليوم الجمعة 3558 اصابة جديدة بفيروس كورونا بحسب احصائية لوزارة الصحة.
مصدر :
وكالات
رقم :
922416
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