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الجمعة 19 آذار 2021 ساعة 20:33

تعذيب وإفلات من العقاب.. تقرير يكشف اساليب مروعة بالسجون السعودية

تعذيب وإفلات من العقاب.. تقرير يكشف اساليب مروعة بالسجون السعودية
ويبدو ان قرارات الإخلاء تنص على دفع مكرمة ملكية لمن أُخرجوا من ديارهم عنوة و عندما ذهب محمد لمحافظ ضباء للمطالبة بها قال له ان المسؤول عن هذا الأمر هم اللجان, فذهب الى اللجان مطالباً بمكرمته فقالوا له ان مبلغ الـ 20 ألف ريال سعودي هو مكرمته ولينسى أرضه تماماً.

وتساءل الطقيقي عن المسؤول عن ضياع حقوقه ويبدو انه ليس الوحيد الذي تعرض لعملية النصب هذه, مضيفاً ان المبالغ المكتوبة في الأوراق في إمارة تبوك اكبر بكثير من المبالغ المكتوبة في الشيكات.. وأعاد تساؤله قائلاً.. من الذي يتلاعب بنا؟؟.

وفي سياق متصل فقد لاقت شكوى الطقيقي تفاعلا واسعا من قبل معارضي النظام المستبد فقد قال احد المغردين على موقع تويتر :"محمد بن سلمان اخذ اراضيهم بالقوة و عطاهم "مكرمة" ما تكفي تشتري فيها لا بيت ولا حتى شقة. ويقولون دولة تحكم بشرع الله!! والله ما ينفع مع ال سعود إلا لغة القوة.

ومن جهته كشف احد رواد منصة تويتر ان: "مبلغ المكرمة الملكية المرصود لصاحب كل بيت في مضارب الحويطات هو 650 ألف ريال سعودي وليس 20 ألف, اي ان الطقيقي نصبت عليه امارة تبوك بـ 650 الف ريال وهو المكرمة كاملة ولا يمكن ان تجرؤ الإمارة على هذا الفعل دون ضوء اخضر من شيخ الفاسدين محمد بن سلمان.

وتفاعلت ايضا مع قصة الطقيقي احدى الناشطات قائلة:"أحفظوا هذا الاسم جيداً محمد ضاحي الطقيقي، الحويطات تحت ارهاب دولة منذ خطفوا منهم اسودهم واودوعم السجن، محمد تحدث عن ماهو حاصل من استهتار بالمواطنين وفساد واجبار على الرحيل بمبالغ تافهه وان تكلم احد سجنوه! حملة #العداله_لضحايا_نيوم دولت القضية ونعمل مع المحاميين على الجانب القانوني.

وعلق ناشط آخر: "ترحيل الحويطات من أراضيهم وهل التعويضات تغني عن الأرض وفوق كل هذا تتعنت معك لجان المارق صاحب الرؤية ومشاريع الوهم. كفى ظلم وتعدى على حقوقنا و أراضينا وأذهب ابني مشاريعك على الأراضي المشبكة واراضي القصور الملكية المسروقة من الشعب بغير وجه حق".

وقال حساب آخر على تويتر :" ياجماعة الظلم بالسعودية وصل لحد مخيف. هذي حركات نتنياهو التهجير والتخويف والوعود مبس تعلم كويس منه لعن الله المعلم والتلميذ".

ويشار إلى أنه منذ ان قامت القوات السعودية باغتيال عبد الرحيم الحويطي في 13 نيسان 2020 وذلك على خلفية رفضه للترحيل من منزله، لم تتبدّل سياسة السلطة في ممارسة القمع، إذ تعمد إلى اعتقال أبناء الخريبة واحداً تلو آخر في مدّة لا تتعدّى الأسبوعين كمسافة فاصلة بين اعتقال وآخر.

كما أنها أجهزت على عائلة عبد الرحيم الحويطي بأكملها، بعد أن انتظرت قرابة سبعة أشهر حتى"يبرد" دم الشهيد، لتعتقل ذويه وتُجبرهم على التنازل عن أرضهم، وخاصة أن عيال أحمد رفيع أبوطقيقة (والشهيد منهم) هم من أكثر الناس الذين لديهم ممتلكات شاسعة وأراض ومزارع، و«قصر أبوطقيقة" معروف في"نيوم".

وتعتمد الجهات الأمنية في تعاملها مع أبناء القبيلة أساليب تحاكي ما تقوم به العصابات المسلّحة، إذ لا تواجههم مباشرة، بل تعمد إلى اعتقالهم وخطفهم وإخفائهم قسرياً الواحد تل الآخر، بما لا يستثني الأطفال والنساء.

فقد اعتقلت قوات الأمن أخيراً ثلاثة أفراد هم عبدالله دخيل الله أبوطقيقة، وشادلي أبوطقيقة وهو شقيق الشهيد عبد الرحيم الحويطي، إضافة إلى سيدة تُدعى حليمة وهي زوجة المعتقل عبد الناصر أبوطقيقة، وهو شقيق آخر لعبد الرحيم. ومع هذه الاعتقالات الأخيرة، تتجاوز أعداد معتقلي قبيلة الحويطات العشرات.

ولا يتوقف النظام السعودي عن مضايقة أبناء الخريبة فبعد قطع التيار الكهربائي عن المنطقة، فُرض حظر تجوال على السكّان، وانتشرت سيّارات الأمن والجيش بشكل مكثّف، واتّسعت رقعة المضايقات حتى ضَمّت تسيير حملات طيران جوية عبر تحليق مكثّف لطائرات"درونز". كذلك، تستمرّ الاستدعاءات إلى مركز إمارة تبوك بشكل شبه يومي بحق رافضي التهجير والخروج من منازلهم.

كشف تقرير حقوقي حول التعذيب في السعودية عن اتجاهات جديدة مقلقة منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد في 2017.
العالم- السعودية

وبحسب موقع "الواقع السعودي" فان التقرير الذي عملت عليه القسط لحقوق الإنسان بالتعاون مع "مركز الخليج لحقوق الإنسان" يخلص إلى أن غياب الضمانات القانونية الأساسية لمنع التعذيب يخلق بيئة تمكن من ممارسته، وتسهله تشريعات قانونية مثل بعض ما يسمى بنظام مكافحة الإرهاب بل ولعلها تشجع عليه وعلى مناخٍ يسود فيها الإفلات من العقاب.

"التعذيب في المملكة العربية السعودية وثقافة الإفلات من العقاب" يصف ممارسة التعذيب الممنهجة في السعودية لانتزاع الاعترافات أثناء التحقيق وكشكلٍ من أشكال العقاب أثناء الاحتجاز، ورغم إفادة المساجين بما تعرضوا له من تعذيب للمحاكم، فلم تجرِ السلطات أي تحقيقات في هذه المزاعم وما زالت المحاكم تعتمد الاعترافات المنتزعة بالتعذيب كأدلة في القضايا القانونية.

ويشرح التقرير الجديد المسببات البنيوية الكامنة وراء ممارسة التعذيب ويتطرق للأطراف المسؤولة عن التعذيب وسوء المعاملة ويحلل عدم امتثال السلطات السعودية لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي انضمت إليها في 1997 من خلال إلقاء نظرة على الأنظمة القانونية وتفحص بعض القضايا النموذجية، ومنها قصص مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان ومواطنين ورعايا أجانب من غير النشطاء.

يقدم التقرير معلومات حول التطورات الجديدة جرت خلال الثلاث سنوات التي مضت منذ بدأ ولي العهد محمد بن سلمان بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ووضعها بين يديه، بما في ذلك قيام مجموعة من المقربين منه بتعذيب المدافعات عن حقوق الإنسان في مواقع احتجاز غير رسمية، وهذا التطور مقلقٌ نظرًا لكون حالات تعذيب النساء لم تكن تحصل في السابق، وكشفت حالةٌ أخرى مخيفة استخدام قبو قصرٍ ملكي كموقعٍ مخصص للتعذيب.

يخلص التقرير إلى 21 توصية إن طبقت ستضمن امتثال السعودية لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وستساعد في إنهاء ممارسته ومحاسبة المسؤولين عنه وانتصاف ضحاياه ومنع حصوله مستقبلًا
مصدر : وكالات
رقم : 922422
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