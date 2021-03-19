القوات اليمنية المسلحة تستهدف أرامكو بـ 6 طائرات مسيرة





وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية أصابت أهدافها بدقة عالية.



كما أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة أن عملياتها مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار.



وجدد العميد سريع الدعوة لكافة الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة للقوات المسلحة اليمنية.



وكان سلاح الجو المسير استهدف يوم أمس هدفا عسكريا مهما في مطار أبها الدولي بطائرة من نوع قاصف 2k، وحقق إصابات دقيقة.



وتتصاعد عمليات القوات المسلحة اليمنية في العمق السعودي، مستهدفة بالصواريخ الباليستية وسلاح الجو المسير أهدافا عسكرية وحيوية، وذلك في إطار الرد الطبيعي المشروع على العدوان والحصار السعودي الأمريكي على الشعب اليمني.



يُذكر أن القوات المسلحة اليمنية نفذت في الـ7 من مارس عملية توازن الردع السادسة والتي استهدفت بالصواريخ الباليستية والطيران المسير العمق السعودي بـ 14 طائرة مسيرة و 8 صواريخ باليستية.



نص البيان:



بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

قال تعالى: (فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُوا۟ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ) صدق الله العظيم



ردا على تصعيد العدوان الغاشم وحصاره الظالم على بلدنا نفذت قواتنا المسلحة فجر اليوم عملية السادس من شعبان بست طائرات مسيرة استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، وقد أصابت أهدافها بدقة عالية بفضل الله.



هذا، وتؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة أن عملياتها مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار.



كما تجدد دعوتها لكافة الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا وقد يطالها الاستهداف في أية لحظة.



عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة



صنعاء 6 شعبان 1442للهجرة

الموافق 19 مارس 2021م

صادر عن القوات المسلحة اليمنية