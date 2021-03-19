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الجمعة 19 آذار 2021 ساعة 23:16

لبنان.. لقاء الرئيسين، لحل ازمة تشكيل الحكومة

لبنان.. لقاء الرئيسين، لحل ازمة تشكيل الحكومة


وأكد منصور انه بعد مرور 5 أشهر من التكليف، وصل الحال بالرئيسين الی حالة لايحسد عليها وأصبح الرئيسين في مأزق امام جمهورهما وصار من الواجب عليها ان يلتقيا.

وبيّن ان الرئيسين يحاولان القاء الكرة في ملعب الثاني موضحاً انه لاتوجد ثقة بين الرئيسين.

وقال النائب في البرلمان اللبناني قاسم هاشم:"هناك فرصة، يخشی ان تكون الفرصة الاخيرة في لبنان فاللبنانيون ملوا ويكفيهم ما أصابهم طوال المرحلة الماضية وحالة الانهيار في البلاد".

وانتقد الرؤی الضيقة والشخصية لدی بعض الجهات السياسية قائلاً:كل البلد معطَل، والبعض يبحث عن الثلث المعطِل وعن موقع وعن منصب وكرسي هنا و هناك.

وبين الدكتور نزيه منصور ان هذه أول مرة يكون فيها بيان الرئيس الحريري متوافقاً مع بين الرئيس عون وهذا ينم عن وجود تنازلات من كلا الطرفين.
مصدر : وكالات
رقم : 922451
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