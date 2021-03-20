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السبت 20 آذار 2021 ساعة 07:43

البيت الأبيض يعلق على حادث سقوط الرئيس الاميركي

البيت الأبيض يعلق على حادث سقوط الرئيس الاميركي
واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، خلال مؤتمر صحفي، أن سبب الحادث قد يعود إلى رياح قوية في قاعدة أندريوس الجوية المشتركة التي انطلقت منها الرحلة الرئاسية.

وقالت جان-بيير إن "الجو عاصف جدا في الخارج"، مضيفة أن بايدن "في حالة جيدة بنسبة 100%"، لكنها لم توضح ما إذا خضع الرئيس لفحص طبيب كان يسافر معه على متن الطائرة.

ووقع الرئيس الأمريكي، الجمعة، في موقف محرج جديد خلال صعوده درج الرحلة رقم واحد للسفر إلى مدينة أتلانتا، حيث تعثر 3 مرات وجثا على ركبة.

وإثر ذلك نهض بايدن بشكل سريع وصعد الدرج قبل أن يلقي التحية ويدخل إلى الطائرة.

ويأتي هذا الحادث وسط مخاوف متزايدة من الحالة الصحية لبايدن، البالغ 78 عاما من عمره والذي يعتبر سياسيا أكبر سنا أصبح رئيسا للولايات المتحدة.

وسبق أن جذب بايدن عدة مرات اهتماما واسعا من وسائل الإعلام بحوادث محرجة أخرى، بما في ذلك أمس الخميس حينما وصف من جديد عن طريق الخطأ نائبته، كامالا هاريس، بالرئيسة.

وفي أواخر نوفمبر تعرض بايدن لكسر في قدمه اليمنى أثناء اللعب مع أحد كلابه.
مصدر : وكالات
رقم : 922482
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المراسلة معصومة فروزان
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