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السبت 20 آذار 2021 ساعة 07:48

إردوغان: تصريحات بايدن حول بوتين لا تليق برئيس دولة!

إردوغان: تصريحات بايدن حول بوتين لا تليق برئيس دولة!
وقال إردوغان إن "تصريحات بايدن حول بوتين لا تليق برئيس دولة، ومن غير المقبول أن يستخدم رئيس دولة عبارة كهذه، بحق رئيس الدولة الروسية بوتين"، معتبراً أن "الرئيس بوتين، قام بفعل ما يلزم من خلال الرد بشكل عقلاني ولبق على بايدن".

واتجهت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى موقف متأزم بعد تصريح بايدن، حيث ردّ الرئيس الروسي على نظيره الأميركي بالقول إن "القاتل هو من يصف الآخر بذلك، وكل إناء بما فيه ينضح".

وكان رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، قال يوم الأربعاء، إن الرئيس بايدن أهان الشعب الروسي بتصريحه وتهجمه الأخير على الرئيس بوتين.

وفي "حدث غير مسبوق" في تاريخ العلاقات مع واشنطن استدعت موسكو سفيرها من واشنطن للتشاور على خلفية تصريحات بايدن.
مصدر : وكالات
رقم : 922485
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المراسلة معصومة فروزان
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