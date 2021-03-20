الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 آذار 2021 ساعة 07:56

مصنع خياطة أفغاني يوفر شريان حياة لأرامل الحرب

مصنع خياطة أفغاني يوفر شريان حياة لأرامل الحرب
وتوظف وزارة الدفاع حوالي 120 امرأة لخياطة بزات رسمية للجنود والسجناء في مصنع في كابول.

العديد منهن أرامل، لكن جميعهن كن زوجات أشخاص كانوا يخدمون في الجيش إما ماتوا أو أصيبوا بإعاقات.

وحصلت رؤية نعيماتي البالغة من العمر 31 عاما وهي أم لأربعة أطفال، على شقة في العاصمة ووظيفة في المصنع عندما غرق زوجها في نهر خلال عملية عسكرية.

وقالت لوكالة فرانس برس «في البداية فقدت الأمل وكنت أتساءل كيف أطعم أطفالي الصغار وأربيهم. أنا ممتنة لوزارة الدفاع على هذه الوظيفة».

مع ابنتها البالغة من العمر خمس سنوات إلى جانبها امام مكنة خياطة، أصبحت نعيماتي الآن معيلة لأسرتها وتكسب 12 ألف أفغاني (155 دولارا) شهريا.

وفي أفغانستان المحافظة، تعتمد العائلات عادة على الرجال للحصول على الدعم المالي.

وواجهت أفغانستان تمردا استمر عقدين من حركة طالبان منذ أن أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001 المسلحين الإسلاميين.

ورغم محادثات السلام بين الأطراف المتنازعة، تصاعد العنف في كل أنحاء البلاد مع مقتل آلاف الجنود والمدنيين.

وما زال العدد الدقيق للجنود الأفغان الذين قتلوا في الحرب غير معروف لكن في العام 2019 قال الرئيس أشرف غني إن أكثر من 45 ألفا «قدموا التضحية القصوى» منذ انتخابه قبل خمس سنوات.

وقالت محبوبة سديد بارواني (37 عاما) «أشعر بالحزن عندما أخيط البزات لأن هذا هو الزي الذي قتل فيه ابني». وأضافت «رغم وفاة ابني، أنا سعيدة لأن الشباب الآخرين يقاتلون ضد طالبان».

وتتشارك سميرة المشاعر المتضاربة نفسها التي أثارها لديها هذا العمل الذي سمح لها بإعالة أسرتها.

وقالت «قد يرتدي مقاتلو حركة طالبان ثياب السجناء التي أخيطها… لا أريد حتى أن ألمسها لكنني عاجزة. لدي ثلاثة أطفال».
مصدر : وكالات
رقم : 922490
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الإتفاق النووي بين نفاق ماكرون وبايدن المصاب بفيروس الترامبية
الإتفاق النووي بين نفاق ماكرون وبايدن المصاب بفيروس الترامبية
قائد الثورة يتبرع ببيوت جاهزة موقتة لمنكوبي زلزال سي سخت
قائد الثورة يتبرع ببيوت جاهزة موقتة لمنكوبي زلزال سي سخت
20 آذار 2021
الأردن.. احتجاجات ضد قيود كورونا بنكهة اقتصادية
الأردن.. احتجاجات ضد قيود كورونا بنكهة اقتصادية
20 آذار 2021
القوات اليمنية المسلحة تستهدف أرامكو بـ 6 طائرات مسيرة
القوات اليمنية المسلحة تستهدف أرامكو بـ 6 طائرات مسيرة
19 آذار 2021
لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟
لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟
19 آذار 2021
غزوة قصر "معاشيق" في عدن اليمنية
غزوة قصر "معاشيق" في عدن اليمنية
19 آذار 2021
الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة
الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة
19 آذار 2021
إيران: مجلس التعاون الخليجي رهينة بيد السعودية
إيران: مجلس التعاون الخليجي رهينة بيد السعودية
19 آذار 2021
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة لعبت دورا مؤثرا في توازن القوى
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة لعبت دورا مؤثرا في توازن القوى
18 آذار 2021
قيادي بدولة القانون: الانتخابات العراقية المقبلة يحيطها الغموض
قيادي بدولة القانون: الانتخابات العراقية المقبلة يحيطها الغموض
المراسلة معصومة فروزان
18 آذار 2021
روحاني: يبلغ الوثيقة الشاملة للعلم والتكنولوجيا بالمجال الدفاعي والامني
روحاني: يبلغ الوثيقة الشاملة للعلم والتكنولوجيا بالمجال الدفاعي والامني
18 آذار 2021
سوريا ومعركة العقوبات والأمعاء الخاوية
سوريا ومعركة العقوبات والأمعاء الخاوية
18 آذار 2021
الجبوري: البعثيون تسلموا مناصب مهمة بعد سقوط صدام
الجبوري: البعثيون تسلموا مناصب مهمة بعد سقوط صدام
18 آذار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الإتفاق النووي بين نفاق ماكرون وبايدن المصاب بفيروس الترامبية
الأردن.. احتجاجات ضد قيود كورونا بنكهة اقتصادية
لماذا لم توقع الجهاد الإسلامي على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الجديدة؟
الشركات الإسرائيليّة في مرمى القراصنة