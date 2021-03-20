مسؤول يكشف موانع عودة سوريا للجامعة العربية

ونقلت وسائل اعلام عربية عن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه لا تزال هناك صعوبات تعوق مسألة استعادة سوريا لمقعدها.



وأشار زكي إلى أن التوافق العربي الكامل حيال مسألة عودة سوريا لشغل مقعدها لا يزال غير متوفر.



وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة أن هناك دولا عربية ترى أن أسباب تعليق العضوية لا تزال قائمة، طالما لم يحدث تقدم ملموس على المسار السياسي في هذا البلد العربي.



ولفت إلى أن هناك دولا أخرى ترى أن عودة سوريا للجامعة العربية يمكن أن يساعد في تسريع الحل السياسي الذي يصطدم بصعوبات واضحة.



ورأى زكي أنه من الضروري الرجوع إلى الأسباب التي أدت إلى تجميد عضوية سوريا قبل الحديث عن عودتها إلى الجامعة العربية.



ويرى مراقبون ان قرار الجامعة العربية مرهون بقرار بعض بلدان مجلس التعاون التي تمنع عودة سوريا الى الجامعة العربية، وهي نفسها التي تسببت بخروج سوريا من الجامعة.