مخطط إرهابي لشن هجوم كيميائي في إدلب

كشف المركز الروسي للمصالحة في سوريا، السبت، عن وجود مخطط لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي لاستفزازات باستخدام مواد سامة شمال شرقي محافظة إدلب السورية.



وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري ألكسندر كاربوف، إنه "حسب المعلومات المتوفرة، يخطط الارهابيون لتنظيم هجوم كيميائي مفبرك لاتهام القوات الحكومية السورية باستخدام السلاح الكيميائي ضد السكان المدنيين".



واوضح المركز الروسي انه من جهة اخرى تم "رصد عملية قصف بالهاون في محافظة الرقة من الأراضي تحت سيطرة القوات التركية".



ودعا مركز المصالحة الروسي قادة الجماعات المسلحة في سوريا إلى "التخلي عن النشاط الاستفزازي والانضمام إلى جهود التسوية السلمية في سوريا".