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السبت 20 آذار 2021 ساعة 09:24

قائد الثورة يتبرع ببيوت جاهزة موقتة لمنكوبي زلزال سي سخت

قائد الثورة يتبرع ببيوت جاهزة موقتة لمنكوبي زلزال سي سخت
وقال قائد الحرس الثوري في محافظة كهكيلوية وبوير احمد العميد حميد خرمدل، في تصريح صحفي امس الجمعة: إن البيوت الجاهزة الموقتة الـ 300 المهداة من قبل قائد الثورة الاسلامية سيتم تسليمها اعتبارا من يوم السبت في منطقة الزلزال بحسب الاولويات.

واضاف: إن كلفة البيت الجاهز الواحد تفوق مليار ريال حيث تم تصنيعها على يد المهندسين المختصين في الحرس الثوري.

وتابع: إن هذه البيوت ذات تصاميم متميزة وسهلة النقل ويمكن تركيبها خلال 20 دقيقة.

ولفت الى ان اللجنة التنفيذية لاوامر الامام الخميني (رض) قدّمت أكثر من 100 بيت جاهز موقت الى منكوبي الزلزال ايضا.

ونوه الى ان الهدايا المالية والمساعدات المعيشية الخاصة بشهر رمضان المبارك سيتم توزيعها بين المتضررين بالزلزال.

يذكر ان زلزالا بقوة 5،6 درجة على مقياس ريشتر كان قد ضرب بلدة سي سخت بجنوب غرب ايران قبل شهر وادى الى اصابة العديد من الافراد والحاق اضرار بصورة كلية وجزئية باكثر من 3700 من الوحدات السكنية.
رقم : 922515
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المراسلة معصومة فروزان
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